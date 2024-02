Schimmelhuizen worden gesloopt of gerenoveerd, bewoners reageren opgelucht

De bewoners van een blok beschimmelde huurhuizen in Etten-Leur zijn blij: woningcorporatie Alwel heeft excuses gemaakt en belooft beterschap. Er was wel veel voor nodig: ze hingen spandoeken op hun gevels en gooiden uit protest een beschimmeld matras in de voortuin. Bewoonster Angelica Farla (34): “De vestigingsmanager die langskwam stond constant met haar hand voor haar mond nee te schudden. Ze was zichtbaar geschrokken."

Begin februari vertelde Angelica in tranen over de gevolgen van jarenlang leven in een huis vol schimmel. "Mijn kinderen zijn om de haverklap ziek. Ik vraag me af of ze bij Alwel beseffen wat dit met ons doet en of ze zich nog niet kapot schamen om wat hier speelt. Ik zou niet genoeg stoken, ventileren en mijn huis niet netjes bijhouden. Ik ben echt op," aldus de moeder van twee dochters (10 en 12).

In een gesprek en in daaropvolgende brief bood het woonbedrijf excuses aan. “Voor het lange wachten, de onduidelijkheid, het gevoel van niet gehoord worden, het van het kastje naar de muur sturen en het niet altijd (goed) nakomen van de afspraken.”

Na het bewonersgesprek kwam de vestigingsmanager Corina Pistorius langs bij Angelica en haar buren. “De manager was zichtbaar geschrokken. Ze stond constant met haar hand voor haar mond nee te schudden”, vertelt Angelica.

In mei krijgen alle bewoners van de Kerkstraat en een aantal omliggende straten te horen of hun woning gesloopt of gerenoveerd wordt. Bij sloop wordt een andere woning aangeboden en worden verhuiskosten vergoed. Bij groot onderhoud hangt van de specifieke renovaties af wat er vergoed wordt.