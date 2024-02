Heb je geen betonnen kelder dan ben je met deze hoge waterstanden de pineut

Last van een ondergelopen kelder of kruipruimte door de aanhoudend hoge grondwaterstand? Je bent zeker niet de enige, zo blijkt uit een belronde van Omroep Brabant langs specialistische vochtweringsbedrijven. Ze zijn al maanden druk met het leegpompen en vervolgens waterdicht maken van kelders.

Bij Waterschap De Dommel zijn ze hierover niet verbaasd. “We hebben te maken met een extreme situatie. Vooral in het najaar tot aan de feestdagen heeft het extreem veel geregend. Zoveel hebben we niet eerder gemeten”, geeft een woordvoerder aan. “Terwijl we nu eigenlijk in de natte periode zitten. Dat zijn namelijk de maanden januari, februari en begin maart. Omdat het eerder al zoveel heeft geregend, zit de spons vol waardoor regenwater niet de grond in zakt. Na elke bui blijft het dus staan.”

En dat merken veel mensen die een kelder hebben. Die kelder blijkt nu niet waterdicht te zijn. Terwijl ze dit eerder nog niet hebben gemerkt.

De huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van zijn kelder. Huur je een woning dan is dit een taak van de verhuurder. Wanneer het grondwater gaat zakken en dus ook ondergelopen kelders weer droog worden, is volgens het waterschap niet te zeggen. Juist omdat we nu dus in de natte periode zitten. Het is volgens het waterschap ook niet te zeggen of je als huiseigenaar nu elk jaar rekening moet houden met dit soort problemen.