Majoor Stephan bewaakt met een Joint Strike Fighter ons luchtruim

Vanaf deze vrijdag staan op vliegbasis Volkel twee nieuwe straaljagers type F-35 klaar om onder meer het Nederlandse luchtruim te bewaken. De F-16 wordt bedankt voor de gedane arbeid en wordt vervangen door de hypermoderne F-35's (Joint Strike Fighters). Majoor Stephan is één van de vliegers. In het radioprogramma Afslag Zuid vertelt hij wat zijn rol is bij dreiging in het luchtruim van de Benelux. "Hoe snel we in het luchtruim zijn? Twee keer met je ogen knipperen en we zijn vertrokken", zegt Stephan.

Een Quick Reaction Alert ofwel een dreigende situatie in het luchtruim. Tot en met donderdag kwamen de F16's van de vliegbasis Leeuwarden nog bij dergelijke meldingen in actie. Vanaf deze vrijdag neemt vliegbasis Volkel het stokje over. "Wij staan dag en nacht paraat om bij dreiging uit te rukken. Er staan twee F-35's, twee vliegers en twee techneuten volledig bewapend klaar op een afgezonderd gedeelte van het vliegveld. Wij zijn 24 uur per dag stand-by. Eigenlijk staan we voornamelijk te wachten op hopelijk niets", legt Stephan zijn taak uit.

"Gaat het om militaire vliegtuigen uit andere landen, dan zijn we er als de kippen bij."

De verdachte situaties in het luchtruim van de Benelux worden in de gaten gehouden door de luchtverkeersleiders en luchtgevechtsleiders in Nieuw-Millingen. Is er een verdachte situatie die vraagt om actie, dan wordt besloten tot een QRA. "Hoe snel we dan in het luchtruim zijn? Dat mogen we niet prijsgeven. We rennen naar onze vliegtuigen die naast ons verblijf staan. Twee keer knipperen met je ogen en we zijn aan het opstijgen." Hoe vaak ze moeten uitrukken, blijft tot een minimum beperkt, zegt Stephan. "Dat zou ook niet goed zijn en dan klopt er iets niet in het toezicht op het luchtruim. We rukken hooguit een paar keer per jaar uit. Het varieert van verkeersvliegtuigen die te laat of geen contact maken met de luchtverkeersleiding. Gaat het om militaire vliegtuigen uit andere landen. Dan zijn we er als de kippen bij."

"Met radio of handgebaren maken we contact met piloten van het andere vliegtuig."