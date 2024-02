Oud-museumbaas werd als adviseur betaald uit kunstpotje en stopt voortijdig

Oud-directeur Charles de Mooij stopt eerder dan gepland als adviseur bij Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Dat doet hij nadat is gebleken dat hij werd betaald uit een potje voor de aankoop van kunst. Een lid van de raad van toezicht van het museum, die betrokken was bij de omstreden financiële regeling van De Mooij, heeft haar functie neergelegd.

Dat meldt de Volkskrant donderdag. Het museum beëindigt per 1 april van dit jaar al omstreden financiële regeling met De Mooij. De regeling zou eigenlijk tot juli 2025 lopen. In juni 2022 nam directeur Charles de Mooij afscheid van Het Noordbrabants Museum in Den Bosch, maar bleek hij te zijn aangebleven als adviseur. En hij zou voor die rol worden betaald uit een potje dat onder meer bedoeld is voor de aankoop van kunst, dat ontdekte destijds de Volkskrant. In 2021 werd 750.000 euro uit dat fonds gehaald, zonder dat erbij werd vermeld waar het aan besteed zou worden. Drie jaar adviseur

Na zijn vertrek als directeur, zou De Mooij nog drie jaar als adviseur aan het museum verbonden blijven. In die rol kreeg hij niet zoveel salaris als toen hij nog directeur was, maar bouwde hij wel pensioen op. De provincie en de gemeente Den Bosch geven het museum subsidie en zij accepteerden niet dat er geld voor de oud-directeur uit het potje voor de aankoop van kunst is gehaald. Het museum moet nu het bedrag uit de algemene reserve, ofwel het eigen vermogen, aanspreken. Met het voortijdig stoppen kost de regeling nu geen 750.000, maar 415.000 euro. DIT GING ERAAN VOORAF: 'Noordbrabants Museum betaalde oud-directeur uit potje voor kunst' Boegbeeld Charles de Mooij stopt na 36 jaar bij het Noordbrabants Museum