Boegbeeld Charles de Mooij stopt na 36 jaar bij het Noordbrabants Museum

Charles de Mooij (foto: bymarjo.nl).

Een monument in de Brabantse museumwereld treedt terug. Na ruim 36 jaar stopt Charles de Mooij bij het Noordbrabants Museum in Den Bosch. In juli zet de directeur-bestuurder en daarmee boegbeeld van het museum er een punt achter. In die maand wordt De Mooij 65.

Onder zijn leiding groeide het Noordbrabants Museum uit tot een van de drukstbezochte musea buiten de Randstad. Een van de hoogtepunten was de tentoonstelling Jheronimus Bosch in 2016, die in twaalf weken door meer dan 400.000 bezoekers uit 81 landen werd bezocht.

Charles de Mooij (links) geeft tijdens de opening van de Bosch-expo uitleg aan Koning Willem-Alexander en Ton Rombouts, toenmalig burgemeester van Den Bosch (foto: Marc Bolsius).

De aantrekkingskracht zat hem ook in de bijzondere kunstwerken die het Bossche museum wist te verwerven. Vooral de aankoop van vier werken van Vincent van Gogh leidde tot veel aandacht. 'Ambitieuze, nieuwe plannen'

De Mooij: “Ik ben dankbaar dat ik zoveel jaren in dit prachtige museum heb mogen werken. Het museum is financieel gezond. Er zijn tot de verbeelding sprekende tentoonstellingen in voorbereiding en er liggen ambitieuze nieuwe plannen." De voorzitter van de raad van toezicht van het museum, Eric van Schagen, is op zijn beurt lovend over de vertrekkende topman. “Wij zijn Charles heel dankbaar voor de betekenis die hij gehad heeft. Met enorme inzet en deskundigheid heeft hij het museum naar grote hoogte gebracht. De bijzondere tentoonstellingen en de verrijking van de collectie zijn voor een groot deel aan hem te danken”, vertelt Van Schagen.

Het schilderij de Collse watermolen, dat voor 3,5 miljoen euro werd aangekocht (foto: archief).