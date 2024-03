Tekort aan brandweervrijwilligers: 'In ieder dorp zijn hard mensen nodig'

In Moerdijk, een dorp met ruim 1100 bewoners, is een flink tekort aan vrijwillige brandweermensen. Het korps moet zeker achttien leden hebben om op een verantwoordelijke manier branden te kunnen bestrijden, maar nu draait 't op slechts zes vrijwilligers. Hoewel er hard wordt geprobeerd om meer enthousiastelingen te vinden, wil het maar niet lukken. En Moerdijk is niet de enige plaats waar er hard extra personeel nodig is. "Wat we ook doen, het tekort blijft. En dat is in ieder kleiner dorp zo."

Even over de regels. Bij een brand zijn er zes brandweermensen nodig om uit te kunnen rukken met een bluswagen. Als dat aantal niet wordt gehaald, kan er niet worden vertrokken. Omdat niet iedereen altijd dag en nacht beschikbaar is, moet het korps zeker achttien leden hebben zodat er altijd genoeg mensen zijn om in actie te komen. Marieke van Wijk van de Veiligheidsregio Midden & West Brabant kent de personeelsproblemen maar al te goed. "In onze regio hebben we 69 vrijwilligersposten. Zo heftig als in Moerdijk is het niet, maar we hebben overal behoefte aan nieuwe brandweerlieden. Er is altijd een tekort", zegt ze.

"Binnen zes minuten zat iemand in zijn brandweerpak in de wagen."

Hoe komt dat zo? "Vroeger was het leven simpeler", legt Marieke uit. "Je woonde en werkte in hetzelfde dorp, waardoor het makkelijk was om meteen in actie te komen als de pieper afging. Binnen zes minuten na de brandmelding zat iemand in zijn brandweerpak in de wagen, klaar om te vertrekken. Maar tegenwoordig werken veel dorpelingen in een andere plaats en dan is dat niet haalbaar."

"Altijd paraat staan is tegenwoordig lastig."

Volgens haar staat de bereidheid om vrijwillig werk te doen ook onder druk. "Mensen zijn druk met van alles. Hun baan, sporten, afspreken met vrienden of een avondje uit eten of naar de bioscoop. Ieder uur is zo'n beetje gevuld. Altijd paraat staan voor de brandweer is daardoor lastig." Ze vervolgt: "Daarnaast zie je dat mensen niet meer van hun 25e tot hun 60e bij een vrijwillig brandweerkorps blijven, maar dat ze op een gegeven moment toch weer iets anders willen doen." Om branden toch goed en veilig te kunnen bestrijden, wordt er samengewerkt met andere korpsen. "Als een post niet volledig bezet kan uitrukken, dan schakelen we de hulp in van een andere post, die dan meerijdt, zodat we toch volgens de norm binnen een bepaalde tijd bij de brand kunnen zijn." Ook bij de Veiligheidsregio ZuidOost zien ze graag nieuwe vrijwilligers. "In totaal hebben we in ons gebied behoefte aan zeventig nieuwe brandweermensen", zegt woordvoerder Lies Janssen. "Dat wil niet zeggen dat we nu zeventig vrijwilligers tekort komen, maar we kijken ook naar de toekomst." "We weten dat er natuurlijk verloop is, en hebben ook zicht op vrijwilligers die vanwege hun leeftijd aangeven op een bepaald moment te stoppen", vervolgt ze. "Daar komt bij dat een opleiding tot vrijwillige brandweerman of vrouw normaal gesproken twee jaar duurt." "In de basis voldoen we aan de afgesproken opkomsttijden", aldus Lies. "Het kan altijd een keer voorkomen dat een vrijwilligerspost niet uit kan rukken. De meldkamer heeft daar zicht op en alarmeert dan zo snel mogelijk een andere post."

"Goede mensen kunnen we altijd wel gebruiken."