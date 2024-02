Onrust bij het Brabants Dagblad: positie van hoofdredacteur wankelt

Sinds het aantreden van de nieuwe hoofdredacteur Carin Smolders heerst er onrust op de redactie van het Brabants Dagblad. Dat blijkt uit gesprekken die Omroep Brabant de afgelopen weken voerde met meerdere huidige en voormalige medewerkers en de inhoud van een interne mail van de redactieraad, die Omroep Brabant in handen heeft. Meerdere redacteuren en verslaggevers zijn inmiddels vertrokken en de positie van Smolders wankelt.

Begin vorig jaar trad Smolders aan als opvolger van Lucas van Houtert. Omroep Brabant sprak met medewerkers die nu nog bij de krant werken of daar sinds haar aantreden vertrokken zijn, vaak vanwege de nieuwe hoofdredactie.

Er zijn ook mensen die op zoek zijn naar ander werk of ziek thuis zitten. Zo’n dertien redacteuren en verslaggevers zijn de afgelopen periode vertrokken. Onder hen zijn ook ervaren krachten die al jaren bij de krant werkten. Op de redactie werken in totaal zo’n 75 mensen.

De mensen met wie Omroep Brabant sprak, willen enkel anoniem reageren. Hun namen zijn bij ons bekend. Ze vinden het belangrijk om hun verhaal te doen, mede omdat het Brabants Dagblad ook vaak over dit soort situaties schrijft als ze zich bij andere media afspelen. "Wij schrijven onze kranten vol over dit soort zaken", zegt een van hen.

‘Angstcultuur’

"Als goede vriend(in) moeten wij luisteren naar onze lezers", zo werd Smolders bij haar aantreden geciteerd in haar eigen krant. Maar volgens veel medewerkers is ze zelf allesbehalve een goede vriendin. Smolders’ stijl van leidinggeven wordt als ‘vernederend’ omschreven. Ze zou zich te veel met details bemoeien en niet open staan voor andere meningen. Gevolg: een ‘verziekte en onveilige sfeer’ op de werkvloer. Het woord ‘angstcultuur’ valt regelmatig in de gesprekken met medewerkers.

Er wordt een voorbeeld genoemd van een redacteur die in het bijzijn van collega’s, tijdens een vergadering, door Smolders met stemverheffing wordt toegesproken. "Jij moet je nederiger opstellen, jouw verhaal was slecht", zou er gezegd zijn. Meerdere bronnen noemen het verhaal van een leidinggevende die opeens een lagere functie kreeg, nadat hij tegenover een collega indirecte kritiek uitte op de handelswijze van Smolders.

Positie wankelt

Medewerkers vermoeden dat Smolders is aangesteld om ‘schoon schip’ te maken bij de krant, die achter zou blijven bij andere titels van uitgeverij DPG Media. Als gevolg daarvan zou ze elke gelegenheid aangrijpen om zich te laten gelden en mensen te berispen.

In de gesprekken die Omroep Brabant had, wordt vaak gesproken over een intern rapport waaruit zou blijken dat de sfeer op de redactie de afgelopen maanden enorm verslechterd is. We hebben dit rapport niet in kunnen zien, maar zijn wel in het bezit van een mail van de redactieraad. De raad trekt aan de bel en uit ‘grote zorgen’ over onveilige gevoelens bij collega’s en een leegloop op de redactie.

Dringende vergadering

"Een deel van de redactie heeft nu aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de hoofdredactie. Deze situatie kan wat de redactieraad betreft niet langer voortduren", zo valt er te lezen. Er wordt een ‘dringende voltallige redactievergadering’ belegd. Eerdere gesprekken met de hoofdredactie zouden de situatie niet veranderd hebben.

Dat de redactieraad een voltallige vergadering uitschrijft, is een zorgelijk signaal voor de zittende hoofdredacteur. Dit wordt namelijk meestal pas gedaan als de situatie zodanig verslechterd is dat er geen andere oplossing meer is dan het vertrek van de hoofdredacteur. Of dat ook gaat gebeuren, is niet duidelijk. De redactieraad komt met de gehele redactie komende donderdag bij elkaar.

'Grote veranderingen'

Carin Smolders is, ondanks meerdere pogingen van Omroep Brabant, niet bereikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van DPG Media laat weten op de hoogte te zijn van de situatie. "We hebben inderdaad begrepen dat er komende week een redactiebijeenkomst is gepland. Bij het Brabants Dagblad vinden op dit moment grote veranderingen plaats en daarbij is onrust ontstaan", aldus een woordvoerder.

DPG wil verder niet op de zaak ingaan. "Het gaat hier om een interne aangelegenheid waarbij zorgvuldigheid richting onze medewerkers, zowel richting redactie als de betrokken hoofdredacteur, voorop staat. Wij zijn hierover met elkaar in gesprek en dat gesprek zullen we niet via de media laten lopen."

