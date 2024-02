Klok uit verzorgingshuis luidt straks aan de overkant van de oceaan

Angelo Somers glundert bij de bronzen klok die de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg vrijdag kreeg van zorginstelling Groenhuysen in Roosendaal. Het is de bedoeling dat de klok een nieuwe bestemming krijgt bij de Canadese legereenheid in Ontario die een belangrijke rol speelde bij de bevrijding van Steenbergen en omgeving. “Het is geweldig dat dit zo nog steeds zo leeft en opgepakt wordt. Wij zijn enorm blij.”

Angelo zocht al lange tijd naar een geschikte klok voor het Algonquin Regiment. Totdat zijn vrouw Hanneke toevallig haar oog liet vallen op een klok in verzorgingshuis De Brink in Roosendaal dat binnenkort gesloopt wordt. Helaas was er voor dit exemplaar al een nieuwe plek gereserveerd in de nieuwbouw. Maar eenmaal op het idee gebracht, vond de zorginstelling na enig speurwerk een nog groter exemplaar.

Het gevaarte van zo’n zeventig centimeter hoog lag al twaalf jaar te verstoffen in een hoek van een depot. De klok uit 1950 is gemaakt door de beroemde klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Asten. Ze deed hiervoor jarenlang dienst in verzorgingshuis De Bloemschevaert in Roosendaal. Angelo: “Het is een echt een prachtexemplaar. We kunnen de soldaten die veelal het vuile werk moesten opknappen, hiermee de eer geven die ze verdienen.”

In 2014 deed de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg al een klok cadeau aan het South Alberta Light Horse Regiment, de andere Canadese eenheid die betrokken was bij de strijd rond Welberg. Nu komt er dus een tweede klok voor het Algonquin Regiment in Ontario bij. Vrijwilligers gaan de komende maanden een zogeheten klokkenstoel maken, zodat de klok straks als regimentsklok geluid kan worden in Canada.