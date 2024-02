Lamme Frans zit 11 jaar in het carnavalsvak en viert dat met jubileumshow

Handjes! Handjes! Bloemetjesfestijn! Lamme Frans zit 11 jaar in het carnavalsvak en viert dat later dit jaar met een wervelende, in confetti gedrenkte jubileumshow vol spectaculaire gastoptredens in het Klokgebouw in Eindhoven. Ondertussen is hij incognito aan het bijkomen van een overvolle carnavalsaganda. De afgelopen week was hij op talloze Brabantse carnavalspodia te zien. "Het is een droom die uitkomt als ik bij 3 Uurkes Vurraf na het aftellen 'Fijnfisjenie!' mag inzetten."

Het was is in 2013 dat Lamme Frans zijn eerste nummer 'Alles in één' uitkwam. Op het lied van Nielson maakte Frans een carnavaleske tekst, met veel bier en andere drankjes, kortom: hij drinkt alles in één. "Die tekst is niet alleen autobiografisch, maar hij hangt bovendien nog steeds uitgeschreven op de orginele bierviltjes bij mij aan de muur."

Bier, tuba's en trombones

Na dat eerste nummer volgde bijna elk jaar een nieuwe kraker. "Van alle liedjes is wel een leuk carnavalsnummer te maken. Het gaat vooral om het idee en het verhaaltje dat je in het nummer wil vertellen. Wat bier, tuba's en trombones en veel confetti erbij en er kan eigenlijk niks misgaan."

Al 11 jaar rijgt Lamme Frans de carnavalskrakers aaneen met befaamde uitschieters zoals ‘Wakker Met Een Biertje’, ‘Fijnfisjenie!’ en natuurlijk ‘Handjes Handjes Bloemetjesgordijn’. “Een echt carnavalsjubileum, daor moete natuurlijk wel efkes goed op prooste!”, aldus de vrolijke carnavalszanger.

Zaterdag voor 11-11

Alsof zijn epische marathon van de afgelopen carnaval 2024 niet genoeg was, lanceert Lamme Frans het 'Handjes Handjes Bloemetjesfestijn!' Op zaterdag 9 november in het Klokgebouw in Eindhoven: de zaterdag voor de Elfde van de Elfde.

Wie er met Frans op het podium staan, blijft nog even een verrassing. "Ik heb al verschillende mensen gebeld en ze waren allemaal superenthousiast." Mogelijk ontstaan er voor die tijd nog bijzondere duetten of andere samenwerkingen tussen feestartiesten.