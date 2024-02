Bij PSV mag het eindelijk over Dortmund gaan: 'Zit al even in je hoofd'

Vrij gemakkelijk won PSV maar weer eens een wedstrijd in de Eredivisie. Het staat na 22 wedstrijden op 62 punten. Nog nooit was dat puntenaantal zo hoog na zoveel wedstrijden. Spannend lijkt het sowieso amper nog maar te worden in de competitie. Dat zal dinsdag anders zijn want dan wacht Dortmund en na de zege op Heracles mocht het daar eindelijk over gaan.

Donderdag bij het persmoment wilde Peter Bosz er nog niks van weten over Borussia Dortmund. De volle focus moest op Heracles want die wedstrijd moest gewonnen worden. Nadat die missie geslaagd was mocht het eindelijk al een beetje over Dortmund gaan. “Dit was een prima voorbereiding op de wedstrijd van dinsdag”, vertelde Peter Bosz. “De vroege rode kaart van Heracles helpt daarbij. Dan hoef je toch minder fysiek in te spannen. Natuurlijk hoop je dat je de wedstrijd eerder beslist, maar bij 2-0 kunnen je wel gaan denken aan Dortmund.”

"Je mag niet te veel aan Dortmund denken want dan ga je fouten maken."

De wedstrijden in de competitie lijken voor PSV een soort routine en dus is het zaak voor Bosz om zijn spelers nu weer extra scherp te krijgen voor de Champions League. “Maar daar twijfel ik niet aan. Die overgang hebben we dit seizoen al vaker gemaakt. We kunnen met een nog hogere intensiteit spelen. Het is maar net wat de wedstrijd nodig heeft.” Zo gaf hij ook aan dat hij nog aanvallender had kunnen wisselen om nog meer te forceren, maar hier bewust niet voor koos door spelers te sparen.

"De competitie is niet saai, maar wel anders."