Nep-politieagenten stelen sieraden door te babbelen met mensen

In Zevenbergen zijn een aantal inwoners in een babbeltruc getrapt die ze veel leed bezorgt en een aardige duit kost. Zogenaamde medewerkers van de politie wisten zich bij hen in huis te praten om vervolgens geld en sieraden te stelen. De echte politie waarschuwt nu het publiek voor de slinkse babbeltruc op haar website.

Zo begint alle ellende. Je wordt gebeld door mensen die zeggen dat ze van de politie zijn. Ze hebben niet zo'n leuk nieuws. Er is een inbreker opgepakt die een lijstje met adressen bij zich had, waarop jouw adres zou staan. Op die adressen zouden mensen met veel geld of kostbare spullen wonen en daarom dus een interessant doelwit zijn. Ondertussen komt er een andere politiemedewerker langs om foto's van de woning te maken. En dat terwijl de bellende oplichter aan de lijn blijft met jou. Aan de telefoon vraagt de oplichter of je even in een andere ruimte wat sloten wilt controleren. Terwijl je weg bent, slaat de oplichter die foto's van het huis maakt toe. Hij steelt kostbare spullen en verdwijnt. De verbinding aan de telefoon wordt verbroken. Geloofwaardig

Het is al meerdere mensen overkomen en dagelijks ontvangt de politie meer meldingen van mensen die in deze babbeltrucs zijn getrapt. Er komen meldingen uit Zevenbergen en omgeving, maar de politie laat weten dat het zomaar op meer plekken zou kunnen gebeuren. Het probleem volgens de politie is dat deze oplichters nauwkeurig te werk gaan. Zo bellen ze zelfs met een vast telefoonnummer, wat er geloofwaardiger uitziet dan een mobiel nummer. Deze tips deelt de politie

De politie laat weten dat ze er van uitgaan dat er meerdere oplichters in het spel zijn. Zo worden sommige mensen gebeld door een vrouw, terwijl andere mensen juist een man aan de lijn krijgen. Om te voorkomen dat andere mensen bestolen worden door deze babbelaars, delen ze een aantal tips: Als iemand aan de telefoon zich voorstelt als bijvoorbeeld politieagent, bankmedewerker of thuiszorginstantie, ga dan geen gesprek aan. Hang op en bel de instantie zelf terug om het verhaal te controleren.

Doe niet zomaar de deur open voor iemand die zegt van de politie of van de bank te zijn.

De politie komt nooit langs om uw pinpas, pincode, geld, waardevolle spullen of sieraden op te halen en veilig op te bergen.