Zo voorkom je torenhoge rekeningen van onbetrouwbare vakmensen

Wees voorzichtig als je een elektricien, rioolontstopper of dakdekker nodig hebt, zo waarschuwt brancheorganisatie Techniek Nederland. Er lopen namelijk veel beunhazen rond die slecht werk afleveren en daarvoor een hoog bedrag in rekening brengen. Techniek Nederland spreekt uit ervaring. De brancheorganisatie krijgt dagelijks mensen aan de telefoon die steen en been klagen over de 'vakman' die ze hebben ingehuurd.

Een van de bellers was Jeroen uit Etten-Leur. Hij deed donderdag zijn beklag omdat hij was opgelicht. Jeroen en zjn gezin zaten letterlijk in de kou nadat de cv-ketel kapotging. Binnen tien minuten zorgde een ploeg dat er weer warm water uit de kraan kwam, maar Jeroen was wel 705 euro lichter. En dat terwijl een nieuw onderdeel dat nodig was, veel minder geld bleek te kosten. Jeroen: "We voelen ons genaaid." Zeker toen bleek dat het probleem nog niet helemaal is opgelost.

Het valt ook niet mee om het kaf van het koren te scheiden. Zeker als je met een lekkende kraan, een defecte cv of een verstopte wc zit, want dan wil je zo snel mogelijk worden geholpen.

'Zorgvuldig op zoek gaan'

Hoewel de nood soms hoog is, waarschuwt Techniek Nederland om toch zorgvuldig te zoeken naar een betrouwbare vakman. Er zijn zelfs criminelen die complete websites hebben nagebouwd van loodgieters- en ontstoppingsbedrijven. Ze schamen zich er niet voor om daarbij foto's van andere sites te plukken. Vaak is één telefoontje naar zo’n nepbedrijf al voldoende voor een torenhoge rekening, terwijl het probleem vaak niet eens wordt opgelost.

"Het gaat regelmatig mis. Exacte cijfers heb ik niet, maar ik weet van onze leden dat ze regelmatig een probleem moeten oplossen dat een onbetrouwbaar bedrijf heeft veroorzaakt", zegt Onno van de Ven van Techniek Nederland.

"Zeker in de winter gaat het vaak mis. Dan gaan de cv-ketels weer aan en blijkt dat er iets kapot is. Mensen hebben het koud of hebben geen warm water. Dat geeft stress en dan bekijken ze de website van een bedrijf niet altijd goed."

Wat tips om de kans op oplichting te verkleinen:

Ga na of iemand een verplicht KvK-nummer heeft.

De bedrijven die bovenaan in Google verschijnen, zijn vaak van onbetrouwbare bedrijven die een advertentie kopen.

Controleer of een bedrijf aangesloten is bij een brancheorganisatie zoals Techniek Nederland.

Vraag in je omgeving wie goede ervaringen heeft met een vakman. Via via is vaak het beste.

Controleer altijd of er een bezoek- of vestigingsadres van het bedrijf op de website staat.

Controleer of de elektricien een erkend keurmerk heeft (zoals Techniek Nederland) of in ieder geval het NEN-3140 VOP certificaat.

Bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) kan je controleren hoe oud een website is. Als een website recent is aangemaakt, kan dat verdacht zijn.

Spreek vooraf een duidelijke prijs af. Reageert de elektricien hier vaag op? Wees dan extra alert en bel nog even verder.

Mocht je er toch ingetuind zijn: doe altijd aangifte bij de politie én meld het ook bij Techniek Nederland. En dat laatste geldt ook voor bedrijven die 'misbruikt' zijn door oplichters.

