Gewapende overval op tankstation, dader krijgt niets van medewerker

Een medewerker van het TotalEnergies-tankstation aan de Hambakenweg in Den Bosch is zaterdagavond bedreigd met een vuurwapen. Een man kwam rond kwart voor zeven 's avonds de winkel binnen en eiste geld, maar dat kreeg hij niet.

Toen de overvaller merkte dat hij niets mee zou krijgen, droop hij na enkele seconden af.

Onderzoek

Niemand raakte bij de overval gewond.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Wie rond het tijdstip van de overval iets verdachts heeft gezien of gehoord wordt gevraagd contact op te nemen. Datzelfde geldt voor mensen die in het bezit zijn van camerabeelden van de omgeving.