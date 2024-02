Pony Hummer stapt rakelings over spijkerplanken op hei: 'Wie doet zoiets?'

Een pony met een aangespannen kar is zaterdagmiddag over een plank met spijkers gelopen op de heide in het buitengebied van Heeze. De planken zijn er waarschijnlijk bewust neergelegd om motorcrossers te hinderen, zegt Jan Snellen uit Heese. Hij is de eigenaar van pony Hummer en ontdekte de planken zaterdag. Hij is furieus. “Wie doet dit nou?”

“De veearts en de hoefsmid hebben allebei naar de pony gekeken. Gelukkig is de pony niet in een spijker gelopen”, vertelt Jan. “We zagen wel een klein puntje in de hoef. Mogelijk kan dat een hoefzweer worden – maar ook dan komt alles goed.”

Jan is fervent ruiter en maakt ook felbegeerde spullen voor de paardensport. Hij is woedend over wat er zaterdag is gebeurd. Want het moest nog wel zo’n mooie dag worden. “Ik keek in de ochtend al naar buiten en dacht: het is echt mooi weer, ik ga op pad met de pony straks.”

Lekker naar de bossen, zo was het plan. “Dat doe ik altijd met Hummer. Gewoon om te ontspannen. Maar dat liep mis. Daar zo.” Jan wijst naar een breed zandpad in de verte dat over een heuvel ligt.

“Daar steek ik altijd over naar het fietspad. Gister zag ik daar een spoor van een quad waarin wat gerommeld was. Dat vond ik al raar, maar uiteindelijk ben ik er gewoon overheen gestapt. Maar ja, eenmaal op het fietspad zag ik dat ik twee lekke banden had.”

Het duurde niet lang voordat Jan de spijkerplanken vond. Ze waren een beetje ingegraven zodat ze moeilijk te zien waren. “Degene die dit heeft gedaan, doet dat om motorcrossers en quads lekke banden te bezorgen. Die rijden hier af en toe hier rond en zorgen volgens sommige mensen voor overlast.”