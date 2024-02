Monumentaal pand van 150 jaar toch extreem duurzaam

Terwijl een huis uit 1870 in de regel geen vrolijk energielabel scoort heeft Dirk Ploegmakers uit Boxtel het toch voor elkaar. Zijn ruim 150 jaar oude monumentale woning dingt zelfs mee naar de titel meest duurzame huis van Nederland. "We hebben nog net geen nul op de meter maar we komen heel erg in de buurt."

"Welkom in misschien wel het meest duurzame huis van Nederland", zegt Dirk als hij met een grote glimlach de deur opent. "We hebben ruim twee jaar geleden dit pand gekocht en zijn een jaar bezig geweest om het zo duurzaam mogelijk te maken." Het is een vrijstaand monument uit 1870 dat volledig is geïsoleerd en van het gas af is. In combinatie met de zonnepanelen is het energieverbruik extreem laag.

"Gelukkig kun je voor veel aanpassingen subsidie aanvragen, dat scheelt echt tienduizenden euro's."

Dirk en zijn gezin konden het pand niet al te duur kopen en hebben er voor zo'n twee ton aan verspijkerd. "In een monumentaal pand mag je niet zomaar alles aanpassen en vervangen dus dat maakt het extra moeilijk om zo'n oud pand duurzaam te maken", vertelt Dirk. "Je mag bijvoorbeeld geen normaal dubbelglas aanbrengen, want dan moet je de raamkozijnen aanpassen en dat mag niet. Dus heb je extra duur isolatieglas voor monumenten nodig. Gelukkig kun je voor veel aanpassingen subsidie aanvragen, dat scheelt echt tienduizenden euro's", vertelt Dirk terwijl hij het ingenieuze monumentenglas laat zien. Het is een behoorlijke lijst met aanpassingen die Dirk heeft gedaan: airco, warmtepomp, buffervat, vloerverwarming, centrale balansventilatie, dakisolatie, isolatie zoldervloer, temperatuurregeling per vertrek, HR++ glas, gevelisolatie. Maar ook extra gordijnen, vloerbedekking, Inductiefornuis, een houtkachel, zonnepanelen, ledlampen en een energiezuinige wasmachine, vaatwasser, koelkast, vriezer en wasdroger.

"Nu we genomineerd zijn voor meest duurzame huis wil ik toch wel graag winnen."

"Het was helemaal niet de bedoeling om aan de wedstrijd voor het duurzaamste huis mee te doen, het was meer een grap. Maar nu ik genomineerd ben, wil ik toch wel graag winnen", zegt Dirk lachend. Op de site van de duurzame huizenroute kan nog tot 1 maart op duurzame huizen gestemd worden. De winnaars worden op 4 maart bekendgemaakt. Hoewel het pand al in de race is voor de titel meest duurzame woning zijn de plannen van Dirk nog niet op. Zijn droom is om in de toekomst ook batterijen te gaan gebruiken of andere manier van energieopslag, zodat de zonne-energie beter benut kan worden.