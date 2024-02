112-nieuws: verdachte vaten gevonden • A16 vrijgegeven na ernstig ongeluk

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

12.51 A16 vrijgegeven na ernstig ongeluk De A16 richting Antwerpen bij knooppunt Galder is rond kwart voor een 's middags vrijgegeven. De weg was sinds kwart voor zeven 's ochtends afgesloten na een ongeluk waarbij een 22-jarige motorrijder zwaargewond raakte. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen en een bestelbus. Lees hier de details.

11.35 Brand op dak bedrijf Bij een bedrijf aan Leenderweg in Valkenswaard woedde deze ochtend brand op het dak. Het vuur brak uit tijdens werkzaamheden aan het dak. Het ging volgens de brandweer om een klein brandje. "Oplettende werknemers wisten dit snel te blussen." De brandweer heeft de situatie gecontroleerd en is daarna weer terug naar de kazerne gegaan.

11.00 A16 nog langer dicht na ongeluk Eerder leek het erop dat de A16 bij Galder in de richting Antwerpen rond elf uur weer vrij kon worden gegeven. Inmiddels is die verwachting bijgesteld tot twaalf uur. Het politie-onderzoek naar het ongeluk waarbij een motorrijder zwaargewond raakte, is nog niet afgerond.

Wachten op privacy instellingen...

10.50 Verdachte vaten gevonden In Vinkel is een groot aantal verdachte vaten gevonden, zo'n vijftig tot zestig. Het gaat vermoedelijk om vaten met daarin drugsafval. De vondst werd gedaan door een voorbijganger. De vaten lagen op en langs een zandpad aan de Rekken. De politie was vanochtend bezig met onderzoek. Specialisten van de LFO, Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie, helpen hierbij. Een gespecialiseerd bedrijf moet eraan te pas komen om de vaten op te ruimen.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. Foto: Bart Meesters

09.29 Motorrijder (22) zwaargewond bij ongeluk A16 De man die vanochtend vroeg zwaargewond raakte op de A16 bij Galder is een 22-jarige motorrijder uit Rotterdam. Dat maakte de politie zojuist bekend. De man kwam in botsing met een vrachtwagen en een bestelbus. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Lees hier de details.

09.18 Kapotte auto op A59 Verkeer op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel moest vanochtend rekening houden met een file tussen Nieuwkuijk en Drunen-West. Daar stond een kapotte auto op de weg. Een rijstrook werd afgesloten. De file was rond kwart over negen vijf kilometer lang en de vertraging bedroeg op dat moment vijftien minuten.

09.06 Automobilist onder invloed Een automobilist is gisteravond aangehouden in Drimmelen. Agenten roken toen ze de bestuurder wilden controleren al snel een hennepgeur. De man testte positief op cannabis en hij had hasj bij zich. De verdachte krijgt een proces-verbaal vanwege het rijden onder invloed en vanwege de softdrugs. De automobilist in Drimmelen was onder invloed (foto: Instagram wijkagenten Drimmelen).

08.51 'A16 om elf uur vrij' Rijkswaterstaat hoopt de A16 rond elf uur vrij te kunnen geven. Dit na het ongeluk dat vanochtend vroeg gebeurde bij knooppunt Galder. Daar kwam een motorrijder in botsing met een vrachtwagen en een bestelbus. Bij Ulvenhout is het druk vanwege verkeer dat daar keert om zo richting België te rijden. Foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie

08.30 Ongeluk op A50 Verkeer op de A50 van Oss richting Eindhoven kwam vanochtend enige tijd in een fikse file terecht. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij Veghel-Noord. Daar was een halfuur lang maar een rijstrook open. Het verkeer reed bij Nistelrode de file in. De file was rond kwart voor negen 's ochtends negen kilometer lang, de vertraging bedroeg op het hoogtepunt vijftig minuten.

08.19 Fikse file op A58 Verkeer op de A58 van Bergen op Zoom richting Tilburg moest vanochtend enige tijd rekening houden met een flinke file tussen knooppunt Princeville en Ulvenhout. Dit was een gevolg van de afsluiting van de A16 bij Galder na het ongeluk dat daar gebeurde. De file was rond kwart over acht 's ochtends zeven kilometer lang, de vertraging bedroeg op dat moment een klein halfuur.

07.15 Ongeluk op A16: weg dicht De A16 bij knooppunt Galder is in de richting van Antwerpen dicht na een ongeluk tussen een motor en een vrachtwagen. Het ongeluk op de snelweg richting het zuiden gebeurde rond kwart voor zeven. Volgens onze 112-correspondent is de motorrijder gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter op de snelweg. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht. Dat betekent dat de snelweg voorlopig dicht zal blijven, zo geeft Rijkswaterstaat rond half acht aan. Wil je vanuit Breda in de richting van Antwerpen volg dan de omleiding vanaf knooppunt Klaverpolder via de A17, A58 en de A4. Foto: Tom van der Put / SQ Vision. Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

06.00 Dronken automobilist belandt in sloot De man die gisteravond met zijn auto op zijn kop in de sloot langs de parallelweg van de N279 bij Heeswijk-Dinther belandde, had te diep in het glaasje gekeken. Het gaat om een automobilist van 26 uit Bergeijk, zo meldt een wijkagent. De man kon zelf uit zijn auto komen. Volgens de wijkagent had hij voordat hij van de weg raakte en in de sloot belandde een andere auto geraakt. Bij een alcoholtest blies de man 515 ugl, bijna 2,5 keer zoveel als toegestaan. Er wordt proces verbaal opgemaakt, zo laat de wijkagent weten. Het ongeluk gebeurde iets na half tien. Foto: Sander van Gils / SQ Vision.