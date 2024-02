'Aanvallen' is advies van Willy en René voor Champions League-kraker PSV

PSV kan zich opmaken voor een heuse kraker. Dinsdagavond neemt de ploeg van coach Peter Bosz het in de Champions League op tegen het Duitse Borussia Dortmund. Clubiconen René en Willy van de Kerkhof hebben er vertrouwen in dat PSV goed voor de dag zal komen. Al maakte de ploeg vrijdag, tijdens de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Heracles Almelo, weinig indruk.

Volgens oud-vleugelaanvaller René van de Kerkhof is het wel gemakkelijk om, als je een matige wedstrijd speelt, te zeggen dat een slechte generale een goede uitvoering betekent. "Het was saai tegen Heracles", vertelde de ex-international in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Dortmund is een tegenstander van een heel ander kaliber. Maar ik denk dat PSV er toch wel klaar voor is. De ploeg heeft het goed gedaan, er zijn geen blessures opgelopen. Dinsdag moet het gebeuren."

Maar niet voor René. "Ik denk dat hij wel gaat spelen. Malen doet het de laatste weken toch weer goed, hij scoort weer. Ik vind het ook leuk om hem weer terug te zien. Hij heeft een paar moeilijke maanden gehad, maar hij zal dinsdag toch weer in de basis staan en dan zal hij goed zijn best willen doen om zich tegen zijn oude club te profileren. Maar ik denk dat PSV er helemaal klaar voor is. Ik denk dat ze met bescheiden cijfers, 1-0, gaan winnen." Willy is positiever: "Ik houd het op 3-1."

Deze Champions Leaguewedstrijd wordt een weerzien met oud-PSV'er Donyell Malen. Al kampte de aanvaller afgelopen weekend nog met een blessure. Of hij dinsdag in actie zal komen, is nog een vraagteken.

Waar PSV in de competitie op ruime afstand koploper is, houdt RKC Waalwijk zorgen. De club uit Waalwijk bleef zondag lange tijd knap met tien man overeind in De Kuip tegen nummer twee Feyenoord, maar moest uiteindelijk toch de drie punten in Rotterdam laten. RKC bezet met achttien punten uit 22 wedstrijden de zestiende plaats in de Eredivisie.

In de Keuken Kampioen Divisie deed Willem II afgelopen weekend goede zaken. De ploeg van de Belgische coach Peter Maes won in Tilburg met 2-1 van titelconcurrent ADO Den Haag en blijft zo op kampioenskoers: "Geweldig", vindt Willy. "Willem II verwelkomen we heel graag in het nieuwe voetbalseizoen in de Eredivisie. Daar is de club ook klaar voor. Het is een ploeg die in de Eredivisie thuishoort."

René is wat voorzichtiger. "Ik denk dat het nog wel spannend kan worden. Naast Roda JC - waar Willem II een voorsprong van zeven punten op heeft - heb je nog steeds te maken met ADO. Die ploeg heeft Willem II ondanks de nederlaag van vrijdag ook nog in het vizier. Maar ik hoop natuurlijk van ganser harte dat Willem II doorgaat. Je moet nog oppassen, want je hebt maar paar punten voorsprong op de concurrentie. Maar het gaat de goede kant op."

