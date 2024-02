Fred (46) misbruikte 43 meisjes online, ook zijn dochter en nichtje

Fred K. (46) uit Boekel zou in totaal 43 meisjes online misbruikt hebben. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag. Eerder was al bekend dat hij zijn eigen dochter en een nichtje zou hebben misbruikt.

Maandag stond de man uit Boekel opnieuw voor de rechter in Den Bosch voor een tussentijdse zitting. Het is nog niet duidelijk wanneer zijn strafzaak inhoudelijk zal worden behandeld. In mei is er een nieuwe tussentijdse zitting. K. zit al sinds vorig voorjaar in de cel.

Fred K. misbruikte zijn dochter in de weekenden dat ze bij hem logeerde. Als klein meisje van nog geen tien jaar oud betastte hij haar en randde hij haar aan. Het misbruik vond plaats tussen 2017 en 2020. Inmiddels is het meisje 17 jaar oud.

Nichtje

Het verhaal werd groter toen bleek dat vanaf 2015 hetzelfde ook was gebeurd bij een nichtje van K., dat een tijdje bij hem in huis had gewoond. De twee zaken werden in het voorjaar van 2023 gemeld bij de politie en Fred K. werd kort daarna opgepakt.

Behalve het seksueel misbruiken van zijn dochter en zijn nichtje zou Fred K. daarna ook 43 meisjes uit Nederland en België hebben benaderd via internet. Justitie startte een uitgebreid onderzoek en telt inmiddels dus al 43 slachtoffers van online misbruik.

Kinderporno

In de voorlopige aanklacht heeft het Openbaar Ministerie het over het ‘opzettelijk minderjarigen verleiden tot plegen of dulden van ontucht’. Of Fred K. ook voor alle gevallen zal worden vervolgd, was maandag nog niet duidelijk.

Op de computer van Fred K. werd beelden van de meisjes gevonden. Of deze kinderporno alleen van de tientallen meisjes is of dat er ook ander materiaal is gevonden, is ook nog niet duidelijk.