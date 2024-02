Flemming pakt als eerste diamanten plaat in Nederland: 'Supervet'

Niet 50, niet 100, maar 200 miljoen streams: zanger Flemming uit Den Bosch heeft als eerste Nederlandse artiest een diamanten plaat te pakken. De gouden plaat en platina plaat bestonden al, maar de diamanten plaat is sinds 1 januari nieuw. Je krijgt de plaat bij de magische grens van 200 miljoen streams op een album. "Ongelofelijk", reageert Flemming op Omroep Brabant Radio.

"Maar dat was wat lastig uit te leggen op een gegeven moment", zegt Flemming. "Dus toen kwamen ze met de diamanten plaat. Toen wij ervan hoorden heeft mijn label gelijk gecheckt of die plaat haalbaar was. En dat was-ie.”

Flemming krijgt de diamanten plaat voor zijn gelijknamige album uit 2022. Met liedjes als Automatisch en Paracetamollen werd het album een groot succes. "Het is supervet dat je dit soort aantallen kunt halen met je muziek. En dat ik nu als eerste die diamanten plaat pak, dat is natuurlijk geweldig", zegt de zanger.

200 miljoen streams. Het is nogal wat, erkent Flemming zelf ook. “Dat is wel een aantal keer Brabant, denk ik", lacht de Bosschenaar. "Ik heb het nog niet echt door eigenlijk. Ik zag het niet aankomen toen ik die plaat maakte, maar ja, die plaat bestond toen natuurlijk ook nog niet."

Flemming gaat nu de geschiedenisboeken in. "Ja, omdat ik de eerste ben. Dat is natuurlijk supervet. Ik ga wel even een wijntje of champagne proosten vanavond, dat zeker."

