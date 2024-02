Wie vermoordde Marietje Kessels: nieuwe informatie wijst weer naar pastoor

Het is een van de meest opmerkelijke moordzaken uit de Tilburgse geschiedenis. Marietje Kessels, 11 jaar oud, ging op 22 augustus 1900 een brief posten en kwam nooit meer thuis. Ze werd misbruikt en vermoord gevonden in de Noordhoekse kerk. Over deze geruchtmakende moord is nu meer duidelijk geworden, een vrijwilliger vond toevallig honderden nieuwe bewijsstukken.

De stukken vond een vrijwilliger toevallig in het rechtbankdossier van een zwerver, een oud militair uit Oostenrijk die de moord op Marietje 18 jaar na dato bekend had. Christian van der Ven: ”Het bleek al heel snel dat hij ze niet allemaal op een rij had. Hij is ook niet veroordeeld. In die tijd hebben ze de oude stukken uit 1900 opgevraagd, verklaringen en getuigenverhoren, maar die zijn nooit teruggestuurd naar de rechtbank waar ze vandaan kwamen. Dat verklaart waarom de stukken lange tijd niet gevonden zijn. We zijn er daarom ook erg blij mee dat we ze nu wel weer hebben.”

Nieuwe bewijsstukken zoals getuigenverklaringen, brieven en notities lagen bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch. “Uit de archiefstukken blijkt dat zijn verklaringen inderdaad nogal tegenstrijdig waren”, zegt Christian van der Ven, archivaris bij het BHIC. Hij maakt samen met Marilou Nillesen een podcast over de opmerkelijke vondst.

Wie Marietje Kessels heeft vermoord, is nooit duidelijk geworden. De koster en de schilder die op 22 augustus in de kerk aan het werk waren zijn allebei verdachten geweest, maar niemand is ooit veroordeeld. Uiteindelijk werd door veel onderzoekers vooral naar de pastoor van de Noordhoek gewezen, George van Zinnicq Bergmann.

De meest bijzondere vondst was dus de verklaring van de pastoor Van De Noordhoek zelf. Van der Ven: “Het meeste wat we van hem wisten kwam vooral van verklaringen van anderen. We hadden veel óver hem maar niet ván hem. Daar is nu dus verandering in gekomen. We hebben een handgeschreven verklaring van de pastoor” Wat daar in staat, wil Van der Ven niet zeggen: “We willen mensen natuurlijk ook aansporen om de podcast te luisteren.”

De moord op Marietje Kessels is wel de bekendste en misschien ook wel de oudste cold case van Brabant zou je kunnen zeggen. Er is volgens Van der Ven nog heel veel onzeker. “De zaak is nog altijd niet opgelost, er stonden nog een heleboel vragen open. In dit dossier worden een hoop van die vragen nu wel beantwoord.”