Inge en Bart zoeken draagmoeder, maar mogen geen oproep plaatsen

De 27-jarige Inge en 26-jarige Bart hebben een grote kinderwens. Maar door een hartafwijking kan Inge geen kinderen krijgen. De oplossing: een draagmoeder zoeken. Maar dat is in Nederland niet zo simpel als het lijkt. Je mag namelijk geen oproep plaatsen voor een draagmoeder. “Dat is heel frustrerend”, zegt Bart.

Inge is geboren met een hartafwijking waardoor ze al langer wist dat kinderen krijgen lastig zou worden. “Maar vorig jaar hebben ze ontdekt dat ook mijn eicellen niet bruikbaar zijn.” Dat was een enorme klap voor Inge en Bart. “We zijn in eerste instantie met lege handen naar buiten gegaan bij het ziekenhuis: dit is het, hier houdt het op.”

Via social media deelt het stel uit Heesch nu hun verhaal. “Zo willen we draagmoederschap meer bekendheid geven en zorgen dat er open over gepraat kan worden”, legt Inge van de Ven uit.

“Maar we hebben ons er niet bij neergelegd en zijn gaan zoeken naar andere mogelijkheden”, vertelt Bart van der Heijden. Een draagmoeder vinden in hun eigen omgeving is niet gelukt, ook omdat het stel het ongemakkelijk vindt als de tante van het kind straks ook een soort moeder blijkt te zijn. “Daarom zijn we nu op zoek naar een draagmoeder”, zegt Inge voorzichtig. Maar een oproep plaatsen mag niet, dat is verboden in Nederland.

“Commerciële draagmoederschap is verboden in Nederland, je mag er geen reclame voor maken en geen oproep plaatsen”, legt Inge uit. “Daarom doen we ons verhaal nu op Instagram. Dat is eigenlijk al een grijs gebied.” Ze willen met het social media-account vooral het onderwerp bespreekbaar maken en stiekem hopen ze op een potentiële draagmoeder.