'Berlijnse Muur': zo hekelen fans de kaartverkoop door TOP Oss

Er is ophef onder supporters over een landkaartje dat door TOP Oss is gedeeld in de aanloop naar de derby tegen FC Den Bosch van 8 maart. Op dat kaartje is te zien wie er een kaartje mag kopen voor de wedstrijd en wie niet. Op een landkaart staat een lijn die supporters doet denken aan het IJzeren Gordijn. De club noemt dit veelbesproken kaartje inmiddels 'niet doordacht en stom'. "We schrokken van de vergelijkingen, dat is absoluut niet onze bedoeling."

De Osse club heeft 'op basis van veiligheidsoverwegingen' een kaartje gepubliceerd met daarop de lijn. Inwoners van de plaatsen aan de linkerkant van die lijn mogen geen kaartje kopen, maar aan de rechterkant wel eentje. De lijn houdt op onder Sint-Oedenrode. Kom je uit Vinkel? Dan kun je zonder problemen een kaartje kopen voor de wedstrijd op 8 maart. Je moet daarvoor wel je legitimatiebewijs tonen, anders krijg je geen entree in het Frans Heesen Stadion. Maar kom je uit het naastgelegen Nuland, net als Vinkel uit de gemeente 's-Hertogenbosch? Dan heb je pech, want uit die woonplaats laat TOP Oss geen mensen toe. Bij duels tussen TOP Oss en FC Den Bosch zijn tot het seizoen 2026/2027 geen supporters van de bezoekende club welkom. Dat werd in 2022 besloten nadat de voetbalwedstrijd uitliep op ongeregeldheden.

"Deze ophef is het laatste wat we wilden."

"Het publiceren van dit kaartje met weinig context was niet slim van ons. We lezen op social media veel ophef, zelfs vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog of het IJzeren Gordijn. Deze ophef is het laatste wat we wilden", zegt communicatiemedewerker Tim Claessen. De 'streep' rondom de kaartverkoop blijft wel staan, maar dit blijkt geen nieuws te zijn. "In de afgelopen vijf jaar heeft de club dit beleid ook gevoerd. Dit komt door informatie van onze veiligheidscoördinator. Nu hebben we het alleen visueel gemaakt omdat we in de fanshop regelmatig discussies hadden. Dan had er iemand net veertig minuten in de auto gezeten en kon hij geen kaart kopen. Met dit kaartje hopen we meer duidelijkheid te geven. Maar achteraf hadden we dat beter aan moeten pakken."

"Er is genoeg gezeik geweest."

Al met al hoopt Claessen dat de derby zonder problemen verloopt. "Er is de laatste jaren genoeg gezeik geweest. Wij willen dat iedere bezoeker kan genieten van een veilige en plezierige wedstrijd."

