Geen uitsupporters meer bij derby FC Den Bosch - TOP Oss na rellen

TOP Oss en FC Den Bosch spelen de komende drie jaar hun derby’s zonder uitpubliek. Pas in het seizoen 2026/2027 worden er weer supporters van de tegenstander toegelaten.

De laatste derby tussen Den Bosch en Top Oss eindigde met flinke rellen. Dinsdag is na overleg tussen de betrokken voetbalclubs, de KNVB, de gemeenten, het OM en de politie besloten dat er voorlopig geen uitsupporters meer worden toegelaten.

De eerste wedstrijd zonder uitpubliek is op 3 februari in Oss.

Na de wedstrijd op 17 september, die Den Bosch met 4-1 won, ontstond een agressieve en dreigende situatie. Voetbalsupporters van de twee clubs zochten de confrontatie met elkaar en pleegden meerdere vernielingen. Volgens Dtv Nieuws zouden de Ossenaren uit het uitvak zijn gebroken. Bij de ongeregeldheden werden hekken vernield en raakten twee agenten gewond. Ook raakten een beveiliger en een steward ernstig gewond.

Supporters van TOP Oss die werden aangehouden na de rellen in Den Bosch krijgen in ieder geval een stadionverbod van een jaar. Vijf van hen mogen op last van het OM ook drie maanden niet in de buurt van het stadion komen.

Het onderzoek naar de ongeregeldheden is nog in volle gang. De betrokken partijen verwachten dat er nog meer individuele maatregelen zullen volgen, zoals stadionverboden.