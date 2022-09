Commandant beretrots op ME'ers die er na voetbalrellen gewoon weer staan

Hij zag als commandant zijn ME-team zaterdag tijdens de voetbalwedstrijd FC Den Bosch-FC Oss bekogeld worden met zwaar vuurwerk, stenen en verkeersborden. De ME'ers werden geslagen met riemen en bespuugd. Maar zondag stond zijn team er weer, om de orde te handhaven rond de voetbaltopper PSV-Feyenoord. "Niemand heeft gemerkt wat zij zaterdag hebben meegemaakt..."

"Als commandant voel ik mij enorm verantwoordelijk voor ‘mijn’ mensen", legt commandant Frans uit op Instagram . "Ondanks de heftigheid en de vele schade die zaterdag is aangericht, ben ik enorm trots op hen. Dat zij er stonden. Ook deze mensen zijn vaders en moeders, die van huis gaan om zich in te zetten voor een veilige en geweldloze voetbalavond", benadrukt hij. "Helaas is dat zaterdag niet gelukt."

Maar na een dienst van dertien uur stonden zij er zondag weer, toen in Eindhoven PSV het opnam tegen Feyenoord. "Professioneel en beheerst. Hier bleef het rustig en hoefde de politie gelukkig niet in te grijpen. De leden van de mobiele eenheid maakten een praatje, wees het publiek de goede kant op en zwaaiden terug naar een kindje met een vlag."

Toch was er ook daar een moment dat Frans raakte. Een keurig nette man van een jaar of 55 liep voorbij, maakte een wegwerpgebaar naar de ME'er en liep chagrijnig verder. "Deze meneer heeft echt geen idee...", verzucht de commandant op Instagram. "Ik zou ook liever met ander politiewerk bezig zijn, werk dat blijft liggen door deze inzet. Waarom dan dit gebaar? Ik leg het naast me neer. Hij heeft waarschijnlijk geen idee. Geen idee waarom ik hier ben, geen idee wat ik de avond hiervoor heb meegemaakt. Allemaal om een middagje voetbal te faciliteren. Een bedankje is niet nodig maar we doen dit ook voor u, meneer… Hopelijk had u een heel fijne middag."

