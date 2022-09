Drie keer geweld in één voetbalweekend: meerdere gewonden, 22 arrestaties

Het Brabantse voetbalweekend wordt gekenmerkt door geweld rondom drie verschillende voetbalwedstrijden. Bij de wedstrijd FC Den Bosch tegen TOP Oss, RKC Waalwijk tegen SC Cambuur en FC Eindhoven tegen Roda JC liep het uit de hand. 22 aanhoudingen en meerdere gewonden was het eindresultaat van dit stormachtige weekend.

FC Den Bosch - TOP Oss

Na de wedstrijd FC Den Bosch tegen TOP Oss op zaterdag braken er rellen uit in het stadion. Daarbij zijn twee agenten gewond geraakt, één liep lichte verwondingen aan het hoofd op, de ander aan zijn knie. De politie bevestigde op zondag dat er inderdaad agenten gewond zijn geraakt bij de rellen en dat zij ook aangifte doen.

Eerder was al bekend dat er een beveiliger en steward met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Tijdens de rellen werd er met stenen en fakkels naar de ME gegooid. In het totaal vonden er elf aanhoudingen die avond nog plaats. Zeven verdachten zitten nog vast.

RKC Waalwijk - SC Cambuur

Jongeren uit Den Haag, vermoedelijk supporters van ADO Den Haag reisden af naar Waalwijk om op de vuist te gaan met aanhangers van RKC Waalwijk. Die club had zaterdag gespeeld tegen SC Cambuur. Volgens bronnnen op sociale media heeft een ADO-supporter een RKC-fan met een mes in de arm gestoken. De politie doet onderzoek naar een vechtpartij, maar wil niet bevestigen dat het om ADO-fans gaat.

Zij laten wel weten dat er elf jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud uit Den Haag en omgeving zijn aangehouden. Die jongeren werden op zaterdagavond voor openlijke geweldpleging in de Wederikstraat in Waalwijk aangehouden. De politie kreeg zaterdagavond rond kwart over zeven een melding van de vechtpartij tussen twee groepen. Het ging om zo'n 80 mensen.