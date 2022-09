Ook twee agenten gewond bij rellen na wedstrijd FC Den Bosch - TOP Oss

Bij de rellen zaterdag na afloop van de wedstrijd FC Den Bosch - TOP Oss zijn ook twee agenten gewond geraakt. Een agent liep lichte verwondingen op aan zijn hoofd, een ander aan zijn knie, laat een woordvoerder van de politie zondag weten. Eerder werd al duidelijk dat een beveiliger en een steward ernstig gewond raakten. De twee agenten gaan aangifte doen.

Volgens de woordvoerder van de politie geldt dit op een later moment mogelijk voor nog meer collega's. Dit vanwege het tegen hen gerichte geweld. Uiteindelijk werden zaterdag elf mannen aangehouden.

Zeven van hen voor geweldplegingen, variërend van openlijk geweld tot mishandeling en bedreiging. Het gaat om zes mannen variërend in leeftijd van 18 tot 41 jaar. Op één na allemaal afkomstig uit Berghem of Oss. De zevende verdachte is een 32-jarige man uit Den Bosch. Alle zeven zitten nog vast en worden verhoord.

Drie mannen werden aangehouden op verdenking van belediging van politieagenten. Het gaat om twee mannen (23 en 32 jaar) uit respectievelijk Oss en Berghem en een man van 22 uit Capelle aan de IJssel. Deze drie verdachten werden zaterdag na verhoor in vrijheid gesteld. Tegen hen wordt een dossier opgemaakt.

Een 21-jarige man uit Berghem werd aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel van een agent. Hij mocht na verhoor naar huis. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

