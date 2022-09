Na rellen bij FC Den Bosch-TOP Oss uitsupporters mogelijk niet meer welkom

Wedstrijden tussen FC Den Bosch en TOP Oss in de toekomst zonder uitpubliek. Daarover is zaterdagavond volgens woordvoerder van FC Den Bosch, Ester Bal, meteen gesproken nadat het na de voetbalwedstrijd in Den Bosch uit de hand liep. Algemeen directeur van TOP Oss, Jack van Lieshout, geeft zondagochtend aan dat het een van de opties is.

Supporters van beide clubs gingen zaterdag na de wedstrijd met elkaar op de vuist en gooiden met stenen en fakkels naar agenten. Bij de rellen waren volgens de woordvoerder van FC Den Bosch tientallen supporters van beide clubs betrokken. Dat het in eerste instantie misging in het uitvak waar supporters uit Oss een hekwerk sloopten, heeft volgens haar 'iedereen kunnen zien'.

Een beveiliger van Pro Guard Security Services werd bij de rellen mishandeld en raakte zwaargewond. Met hem gaat het volgens zijn baas, eigenaar Mark Klerks van het beveiligingsbedrijf, naar omstandigheden goed. "Hij is na behandeling in het ziekenhuis weer thuis", geeft hij zondagochtend aan. Verder verwijst hij voor een reactie naar FC Den Bosch.

'Met geen pen te beschrijven'

De woordvoerder van die club geeft zondagochtend aan 'natuurlijk te betreuren' wat er is gebeurd. Naast de beveiliger raakte volgens haar ook een steward van de club gewond. Hij brak mogelijk zijn voet toen hij klem kwam te zitten onder een hek. De voorzitter van TOP Oss noemt het 'met geen pen te beschrijven' wat er is gebeurd. "Triest", noemt hij het.

"Het is niet goed te praten dat mensen zo uit hun plaat gaan na een terecht verloren wedstrijd. Zeker niet nu er zelfs gewonden zijn gevallen. Dat zij die hiervoor verantwoordelijk zijn zich nog supporter durven noemen, gaat er bij mij niet in", gaat Van Lieshout verder.

Sancties KNVB?

Er zullen nu volgens hem 'ongetwijfeld sancties volgen vanuit de KNVB' tegen TOP Oss. En dat snapt hij, zoals hij ook zegt te begrijpen dat er een schadeclaim van FC Den Bosch zal volgen. Wat betreft maatregelen die de club zelf kan nemen tegen supporters geeft hij aan niet veel meer te kunnen dan het opleggen van een stadionverbod. "En natuurlijk gaan we in gesprek met de supportersvereniging. Zij hebben blijkbaar een aantal leden niet in de hand."

Op maatregelen tegen supporters van de thuisclub wil FC Den Bosch zondag nog niet vooruitlopen. "We willen nu de tijd nemen om te bekijken wat er precies is gebeurd", zegt de woordvoerder. "Dit in overleg met de politie, het Openbaar Ministerie en TOP Oss. Maar dat iedereen die zich heeft misdragen aan de beurt is. En dan bedoel ik in strafrechtelijke zin, lijkt me duidelijk. We hebben veel beelden en die zullen worden bekeken."

'Schade is groot'

De schade in het stadion van FC Den Bosch is volgens de woordvoerder groot. "Er is vooral veel gesloopt in het uitvak. Ook belandden fakkels op het veld. Het kunstgras heeft daardoor de nodige schade opgelopen."

Na afloop van de wedstrijd FC Den Bosch - TOP Oss