Gijzelnemer (17) giet kokend water op buschauffeur: jaar jeugdgevangenis

De nu 20-jarige S.A. uit Amsterdam heeft dinsdag een jaar cel in de jeugdgevangenis gekregen voor zijn gewelddadige gijzeling van een aantal buschauffeurs in Bergen op Zoom. In augustus 2022 bedreigde de toen 17-jarige tiener zijn slachtoffers met een pistool en gooide hij kokend water over een vrouwelijke buschauffeur. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant neemt A. nog steeds geen verantwoordelijkheid voor zijn daden en toont hij geen enkel medeleven voor de slachtoffers.

Samen met zijn kompaan wachtte A. op 1 augustus een van de buschauffeurs 's ochtends op bij de busremise. Toen de chauffeur naar de kantine liep, werd hij mishandeld en drongen de twee overvallers mee naar binnen. Wat volgde, was een uiterst gewelddadige gijzeling. Dat allemaal omdat de twee tieners (17) uit waren op camerabeelden van Arriva.

Met bivakmutsen op en vuurwapens in de aanslag, werden de aanwezige chauffeurs tegen de grond gedwongen. Een uur lang werden de slachtoffers gegijzeld. De jongens schreeuwden en dreigden dat ze de chauffeurs dood zouden maken.

Chauffeur met kokend water overgoten

Waarom de jongens op zoek waren naar de camerabeelden is niet duidelijk, maar ze waren bereid om tot het uiterste te gaan. Een vrouwelijke buschauffeur kreeg kokend water over zich heen gegoten en een pistool in haar mond gestopt. "Je zegt me nu waar de camerabeelden zijn, anders maak ik je kinderen, je kleinkinderen af", dreigde een van de jongens.

Pas toen een van de chauffeurs met gevaar voor eigen leven wist te ontsnappen, stopte de gijzeling. De twee tieners wisten weg te komen met behulp van een handlanger in een gereedstaande vluchtauto. Omdat de jongens geen camerabeelden wisten te bemachtigen, waren de buschauffeurs nog lange tijd bang dat ze terug zouden keren. In 2023 werden de twee geweldplegers opgepakt.

Geen medeleven

Volgens de rechtbank heeft de inmiddels 20-jarige A. nog steeds geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden. Ook toont hij geen enkel medeleven richting zijn slachtoffers. A. is volgens de rechtbank de jongen die het kokend hete water over de vrouw goot.

In 2023 is A. al eerder door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld voor andere gewelddadige incidenten. Hij kreeg daarvoor 1 jaar celstraf in de jeugdgevangenis. Tegelijk kreeg hij een PIJ-maatregel opgelegd, ook wel bekend als jeugd-TBS.

Medeverdachte al eerder veroordeeld

De medeverdachte van A., de 20-jarige G., is eind 2023 in Middelburg veroordeeld. Slechts één dag na de gewelddadige gijzeling ontvoerde hij iemand in Alkmaar. G. dreigde de jongen in brand te steken als hij geen 7000 euro zou betalen. G. is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en kreeg ook een jeugd-TBS maatregel.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Dit schreven we eerder over de gijzeling in Bergen op Zoom