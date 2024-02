Burgemeester gaat door het stof, geen nieuwe coffeeshop in Tilburg

Er komt voorlopig geen coffeeshop op het Paletplein in Tilburg-West. Dat heeft burgemeester Theo Weterings besloten nadat plannen daartoe voor veel ophef zorgden. Het Paletplein is de derde locatie die de gemeente op het oog had maar niet doorgaat. Eerder vielen Berkel-Enschot en Tilburg-Noord (Verdiplein) af.

In Tilburg is formeel plek voor dertien coffeeshops. Momenteel zijn het er elf. De twee coffeeshops die erbij kunnen komen, moeten wel buiten het centrum liggen omdat de rest al in het centrum zit. De gemeente besloot de twee plekken te verloten aan geïnteresseerde ondernemers. Die moesten zich vooraf voor een locatie aanmelden.

De hele procedure ging niet van een leien dakje. Het Verdiplein viel al snel af: er lag een jongerencentrum te dicht in de buurt. Daarna waren het Paletplein (Tilburg-West) en Koningsoord, vlakbij het centrum van Berkel-Enschot in beeld. Reden voor protestacties van buurtbewoners uit Tilburg. Ook inwoners van Berkel-Enschot kwamen massaal in actie om de komst van de coffeeshop tegen te houden.

Uiteindelijk viel Berkel-Enschot af omdat de gemeente de vergunning weigerde. De ondernemer had zijn aanvraag veranderd en dat mocht niet.

Nu ook inwoners van Tilburg-West protestacties organiseren, is het kwartje bij de gemeente gevallen. Niemand wil die coffeeshop in de buurt, zeker niet zonder inspraak vooraf. Er komen dus voorlopig geen nieuwe coffeeshops, nergens niet.

Spijt

Burgemeester Weterings gaat door het stof, voor de manier waarop gecommuniceerd is met buurtbewoners. “Als burgemeester ben ik tot de conclusie gekomen dat de procedure om tot een locatie voor een coffeeshop te komen niet de juiste is. Ik sta nog steeds achter de keuze van uitbreiding en spreiding, maar niet achter de procedure”, stelt burgemeester Weterings.

Deze zomer gaat de gemeente het beleid evalueren. Ze hoopt daar 'lessen uit te trekken'. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat een loting over een locatie en daarna een gesprek in de wijk of in het dorp niet de juiste volgorde is. Dit leidt slechts tot onrust en onbegrip", aldus Weterings.

Vanavond zou er een informatieavond zijn over de komst van de coffeeshop op het Paletplein. Die gaat niet door.

150 inwoners van Berkel-Enschot protesteerden eerder tegen de komst van een coffeeshop

In juni werden het Verdiplein en Koningsoord bij een loting gekozen