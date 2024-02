Man reed fietsers aan en liet hen zwaargewond achter: cel dreigt

Eind juli 2022 zijn in Eindhoven twee fietsers zwaargewond geraakt nadat ze door een auto waren aangereden. De bestuurder van de wagen reed daarna door. De man, een Eindhovenaar van nu 24, meldde zich pas na ruim anderhalve dag bij de politie. Deze dinsdag moest hij zich voor zijn gedrag verantwoorden bij de rechtbank in Den Bosch. De officier van justitie nam het hoog op en eiste een celstraf van negen maanden. Ook zou de man een tijd zijn rijbewijs moeten inleveren.

Het ongeluk gebeurde 30 juli 2022 op de Mecklenburgstraat in Eindhoven, rond half vijf ‘s nachts. De twee fietsers, een vrouw en een man van toen dertig jaar oud, werden hard van achteren aangereden. Ze botsten daarop tegen twee geparkeerde personenauto’s en liepen zwaar letsel op. Beiden hebben er nog steeds last van.

De bestuurder reed na de botsing door, zelfs met een hogere snelheid en op de verkeerde weghelft. Daar botste hij op een verkeersheuvel om uiteindelijk tegen een lantaarnpaal tot stilstand te komen. De chauffeur raakte gewond, maar wist uit zijn zwaar beschadigde auto te komen en hard weg te rennen. Ruim 41 uur later meldde hij zich bij de politie. Toen was niet meer vast te stellen of de Eindhovenaar onder invloed van alcohol of drugs was toen hij de fietsers aanreed.

De officier van justitie rekent het de verdachte aan dat hij de fietsers heeft aangereden door zeer onvoorzichtig rijgedrag. Ook wordt hem verweten dat hij hen daarna in hulpeloze toestand heeft achtergelaten en dat hij er alles aan heeft gedaan - inclusief het negeren van verkeersregels - om aan de politie te ontkomen.

De slachtoffers raakten ernstig gewond, hun fietsers zwaar beschadigd: