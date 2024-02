Bosz kan leven met gelijkspel, maar baalt van gebrek aan wissels

In de winterse transferperiode raakte Noa Lang geblesseerd bij PSV en vertrok Yorbe Vertessen. De Eindhovense club haalde geen vervanger en een drie weken later baalt Peter Bosz daar toch van. In de wedstrijd tegen Borussia Dortmund ontbrak het volgens de trainer aan wissels voor op de aanvallende flanken. Hierdoor kon PSV geen extra aanvallende impuls brengen om nog voor de overwinning te gaan. Toch is er bij de Eindhovenaren goede hoop na het gelijkspel op de kwartfinale van de Champions League.

“Ik heb zelf besloten om Yorbe Vertessen te laten gaan. Dan mag ik nu eigenlijk niet klagen. Maar in de eerste seizoenshelft hadden we wel meer mogelijkheden om te wisselen. Het grote verschil vanavond was dat we geen frisse jongens konden brengen.”

Op de bank van PSV zaten dinsdagavond in de achtste finale van de Champions League geen vleugelaanvallers. Net als afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen Heracles moest Ricardo Pepi als spits minuten maken op de vleugels. De gedachtes bij de trainer gingen na afloop terug naar winterse transferwindow in januari.

Volgens de middenvelder lag dat aan het feit dat het voor veel spelers de eerste keer was in de achtste finale. “Je merkt dat spelers ineens andere bepaalde keuzes gaan maken. Gelukkig groeiden we in de wedstrijd waardoor we meer grip kregen. Dat we de mogelijkheden niet afstraffen kunnen we onszelf aanrekenen.”

PSV speelde met 1-1 gelijk in de eerste wedstrijd van de achtste finale. Een uitslag waar ze mee konden leven, maar toch was de smaak na afloop bitterzoet. “1-1 is niet eens zo slechte uitgangspositie”, zei Joey Veerman. “Maar we hadden het ons makkelijker kunnen maken. We waren op sommige momenten te slordig.”

Zijn trainer wilde niet spreken over zenuwen, maar kon net als Veerman leven met een gelijkspel. “Ik geloof niet in zenuwen. Die zullen misschien de eerste vijf minuten aanwezig zijn maar daarna speel je die van je af. We hadden niet verdiend hier te verliezen, dan is de een 1-1 uitslag wel oke.”

En dus valt de beslissing in deze achtste finale over drie weken als PSV naar Dortmund toegaat. Het vertrouwen is er aan Eindhovense kant dat ze het dan af kunnen maken. “We zijn dit seizoen goed in uitwedstrijden”, zei Bosz na afloop. “Alles is nog mogelijk. We zijn vandaag voetballend overeind gebleven ondanks de druk van Dortmund. Als we rustig blijven krijgen we daar ook onze kansen.”

Veerman kan in ieder geval niet wachten in Dortmund te mogen spelen. “Dat is één van de mooiste stadions ter wereld. Het zal voor hun een extra steuntje zijn, maar hopelijk krijgen wij ze stil.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT

PSV en Borussia Dortmund hielden elkaar in evenwicht, in een vermakelijke wedstrijd werd het 1-1.