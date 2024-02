112-nieuws: Storing vertrek bij NS is voorbij • brand bij bedrijf Eindhoven

07.40

Op de A50 bij knooppunt Paalgraven, vanuit Arnhem in de richting Eindhoven, is een auto in brand gevlogen. In eerste instantie was er bij Ravenstein een rijstrook dicht, maar even later werd de snelweg vanuit Arnhem in de richting Oss helemaal afgesloten. Dit zorgde voor een uur vertraging.

Rond kwart over tien werden allebei de rijstroken bij Ravenstein weer vrijgegeven. Het uitgebrande voertuig is geborgen en een asfaltexpert is op de plek van de brand geweest. De weg moest worden schoongemaakt en hersteld.