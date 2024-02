Brabant krijgt duizenden extra elektriciteitshuisjes en dat gaan we merken

Er zullen de komende tien jaar veel meer elektriciteitshuisjes geplaatst worden in onze provincie. Nu steeds meer mensen zonnepanelen, een elektrische warmtepomp of een elektrische auto hebben, is bijna een verdubbeling nodig van het aantal elektriciteitshuisjes om problemen op het stroomnet te voorkomen. Die huisjes komen voornamelijk in woonwijken te staan, meldt netbeheerder Enexis, die over het stroomnet in Noord-Brabant gaat.

De komende jaren gaat het om ruim 14.000 extra huisjes in totaal, bovenop de 16.000 die er nu al staan. Dat is een stijging van 87 procent. Die komen niet in één keer: dit jaar gaat het om 260 huisjes, de jaren daarna wordt het tempo steeds verder opgevoerd. Voor steden als Eindhoven en Tilburg gaat het om zo'n 1000 nieuwe huisjes.

‘25e versnelling’

Voor Enexis is het een monsterklus. “We moeten in de 25e versnelling”, aldus een woordvoerder. Want waar de elektriciteitshuisjes vaak al tientallen jaren meegaan en alleen af en toe wat onderhoud nodig hadden, moeten er nu duizenden worden bijgeplaatst.

Dat vraagt om intensief contact met gemeenten, maar ook zijn er aannemers en monteurs nodig. Enexis heeft op dit moment zo’n 500 vacatures openstaan. Die mensen kunnen meteen aan de slag: “We willen de ontwikkelingen in de buurten bij kunnen houden, zonder al die nieuwe krachten zou deze enorme opgave jaren langer kunnen gaan duren.”

Flikkerende lampen

En zo lang kan er niet gewacht worden. Want door het toegenomen energiegebruik èn het steeds meer terug leveren van stroom door zonnepanelen vanaf steeds meer daken, piept en kraakt het stroomnet.

Gevolg: omvormers van zonnepanelen die uitvallen omdat het elektriciteitsnet het niet meer aankan of flikkerende lampen in de avond. “In drukke stadswijken zien we dit nu al gebeuren”, aldus Enexis.

Beetje naar links, beetje naar rechts

Wie bezwaar wil maken tegen zo’n huisje in de straat komt bedrogen uit. Enexis heeft geen vergunning nodig om ze te plaatsen. “We proberen mee te denken met gemeenten en we zoeken zeker de dialoog”, aldus de netbeheerder, maar veel ruimte is er niet. Eventueel kan een huisje zo’n tien meter naar links of naar rechts, maar dan houdt het wel op.

De nieuwe huisjes moeten namelijk precies tussen twee bestaande in komen te staan, anders schieten ze hun doel voorbij. Wel staat het gemeenten vrij de huisjes van (3,5 meter lang en 2 meter hoog) te versieren met graffiti. Of er mag groen omheen worden geplant als de struiken maar niet te diep wortelen. Al zitten ook daar grenzen aan: een klimop die het huisje verbergt is om veiligheidsredenen geen optie.

