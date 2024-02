Door brand verwoeste Albert Heijn verdwijnt voorgoed: ‘Niet rendabel meer'

De Albert Heijn-supermarkt in de Helmondse wijk Dierdonk komt niet meer terug. De winkel werd in het najaar 2023 verwoest door een grote brand. Het gebouw raakte zo beschadigd dat nieuwbouw nodig is. Maar dat is volgens de franchisenemer financieel niet haalbaar.

De Albert Heijn in Dierdonk was eind 2022 nog helemaal verbouwd, maar van dat fonkelnieuwe pand is niets meer over. Door een ongeluk met een brandende lucifer ontstond er op 19 november een enorme brand die een groot deel van het gebouw in de as legde. Het pand werd snel ontruimd, waardoor er geen gewonden vielen. Maar de schade was groot.

Uit onderzoek van verzekeringsexperts blijkt nu dat er geen eer meer te behalen is aan het gebouw. Ook de complete inboedel van de supermarkt is verwoest. Om alles weer van de grond af op te bouwen, is financieel niet haalbaar. Franchisenemer John van de Luijtgaarden: “Er moet te veel worden geïnvesteerd in een nieuwe winkel. In combinatie met de sterke concurrentie in de supermarktbranche, is het niet rendabel om door te gaan.”

In de supermarkt werkten in totaal tachtig mensen, vooral jongeren met een tijdelijk contract. Met hen worden nu gesprekken gevoerd. Er wordt gekeken of ze bij een andere Albert Heijn-vestiging aan de slag kunnen of dat ze op zoek moeten naar een nieuwe baan. “Maandagavond zijn alle medewerkers op de hoogte gebracht van het besluit. Onze aandacht gaat nu vooral naar hen uit”, zegt de directeur.