Nieuwe directeur Noordbrabants museum: 'Gaat om geuren, voelen en smaak'

Jacqueline Grandjean is nu ruim anderhalf jaar directeur van het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Met de nieuwe tentoonstelling 'Imagine Home' geeft ze haar visitekaartje af. Ze wil het gevoel van mensen aanspreken en kunst vooral niet te moeilijk maken. Daarover vertelt ze woensdag in het televisieprogramma 'KRAAK. vraagt door' van Omroep Brabant.

Dat doet ze nu met de tentoonstelling 'Imagine Home'. Het is een mooi voorbeeld van wat de nieuwe directeur voor ogen heeft. Het is een tentoonstelling waarin verschillende kunstenaars hun gevoel van thuis vorm proberen te geven.

Tot nu toe werkte Grandjean vooral exposities af die door haar voorganger Charles de Mooij in gang werden gezet. Bijvoorbeeld de grote Brueghel-tentoonstelling die begin vorige maand werd afgesloten. Ze was kritisch bij haar aantreden: het Noordbrabants Museum was teveel 'van alles wat', en had geen duidelijk gezicht. Nu is ze zover dat ze haar eigen stempel kan gaan zetten.

Ze snapt ook wel dat ze in een andere wereld, zo niet bubbel leeft dan die mensen. "Maar ik kwam toen ik 19 jaar was ook pas voor het eerst bij toeval in een museum terecht. Dat heeft me heel veel gebracht. En iedereen betaalt mee aan dit museum, dus is het ook voor iedereen."

Voor Grandjean is dat een mooi voorbeeld dat kunst niet moeilijk is. "Het gaat om geuren, om voelen, om smaak. Om dit te ervaren, hoef je helemaal geen verstand van kunst te hebben." Toch merkt ze dat de drempel voor een gang naar het museum hoog is. "Ik maak fietstochtjes door Den Bosch en zo kwam in de Gestelse buurt. Daar dronk ik een kop koffie en nodigde mensen uit om een keer naar het museum te komen. Dan zeggen mensen: maar dat is toch niet voor ons?"

Grandjean zal niet snel op de nostalgische tour gaan, zoals haar voorganger Charles de Mooij met zijn tentoonstellingen over de jaren '60 en '70 waar het publiek massaal op af kwam. "Hij heeft dat goed gedaan, maar ik doe het weer anders. Als nieuwkomer kijk je met nieuwe ogen naar het museum. "

Wat blijft is het belang van Van Gogh voor het Noordbrabants Museum. Het museum heeft vijf kunstwerken van Van Gogh in bezit, aangevuld met werken in bruikleen. Als het aan Grandjean ligt, worden er nieuwe werken aangekocht. Maar daar hoort het portret 'Kop van een oude boerin met witte muts' zeker niet bij, volgens haar. Dat werk van Van Gogh wordt binnenkort wordt aangeboden op de kunst- en antiekbeurs Tefaf in Maastricht. "We zijn altijd op zoek. Maar dit is geen topstuk, het is niet goed genoeg." Voor de toekomst wil het Noordbrabants Museum een speciale vleugel inrichten met een permanente Van Gogh-expositie.

