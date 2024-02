Man bedreigt ex en medewerker crematorium met de dood om as overleden zoon

In een heel zwarte periode in zijn leven kreeg Alfred van N. (51) uit St. Willebrord een waas voor zijn ogen. Hij bedreigde zijn ex en een medewerker van een crematorium met de dood en werd opgepakt. En daarom zat hij woensdag, een kleine twee jaar later, in de rechtbank in Breda.

Alle alarmbellen gingen af op 15 juni 2022. Alfred was op weg naar zijn ex in Etten-Leur om haar ‘af te maken’. De man bleek een behoorlijk strafblad te hebben en kreeg in 2016 nog twee jaar cel voor verboden wapenbezit. De politie wist hem vlak bij haar huis te stoppen door hem twee keer te taseren.

Alfred was al jaren boos op zijn ex en voedde zijn zoon zelf op. In jaren was er geen contact met zijn ex en ook zijn zoon wilde niets met zijn moeder te maken hebben. Maar, op 1 mei 2022 overleed hun gezamenlijke zoon (17) bij een verkeersongeluk. De ex van Alfred wilde ook een deel van de as van de zoon en dat maakte Alfred woest.

Zo woest, dat justitie besloot om de urn in beslag te nemen. En daardoor liep het in het crematorium in St. Willebrord uit de hand toen Alfred daar met zijn ouders toch de urn wilde ophalen. Een medewerker werd met de dood bedreigd met uitspraken als ‘je mag wel groot en breed zijn, maar ik maak je af met tien vrienden van me’.