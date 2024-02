Hoofdredacteur Brabants Dagblad stapt op: 'Niet voldoende draagvlak'

Carin Smolders stopt als hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. Zij heeft besloten haar functie neer te leggen omdat ze onvoldoende draagvlak vanuit de redactie ervaart om een nieuwe koers te varen, zo meldt DPG Media.

De afgelopen periode ontstond bij het Brabants Dagblad onrust als gevolg van veranderingen, aldus de uitgever. De aankondiging van een plenaire redactievergadering en de mededeling dat een deel van de redactie het vertrouwen in de hoofdredacteur wilde opzeggen, was voor Smolders aanleiding zich terug te trekken.

Smolders: “Veranderingen zijn hard nodig voor een gezonde toekomst van het Brabants Dagblad. Helaas moet ik constateren dat ik onvoldoende draagvlak ervaar vanuit de redactie om die gewenste veranderingen echt in te zetten."

Angstcultuur

Vorige week meldde Omroep Brabant al dat de positie van Smolders wankelde. Smolders’ stijl van leidinggeven werd als ‘vernederend’ omschreven. Ze zou zich te veel met details bemoeien en niet open staan voor andere meningen. Gevolg: een ‘verziekte en onveilige sfeer’ op de werkvloer. Het woord ‘angstcultuur’ valt regelmatig in de gesprekken met medewerkers.

Er wordt een voorbeeld genoemd van een redacteur die in het bijzijn van collega’s, tijdens een vergadering, door Smolders met stemverheffing wordt toegesproken. "Jij moet je nederiger opstellen, jouw verhaal was slecht", zou er gezegd zijn. Meerdere bronnen noemen het verhaal van een leidinggevende die opeens een lagere functie kreeg, nadat hij tegenover een collega indirecte kritiek uitte op de handelswijze van Smolders."

Korte carrière

Smolders werkte slechts tien maanden bij de krant. In een interne mail aan de redactie van de krant, die in bezit is van Omroep Brabant, schrijft ze: "Als hoofdredacteur ben ik kritisch en uitgesproken, maar altijd met oog voor de menselijke kant. De een voelt zich hierdoor gezien, een ander voelt zich wellicht bekeken."

Ze haalt hard uit naar medewerkers die naar Omroep Brabant stapten om hun verhaal te doen. "Dat vind ik onbegrijpelijk en dubbelhartig. Daarmee is het draagvlak om met mij als hoofdredacteur samen verder te kunnen, willens en wetens ondermijnd."

Volgens Smolders wil ze niet dat medewerkers bij de krant tegenover elkaar komen te staan, iets wat wel zou gebeuren bij de geplande redactievergadering volgens haar. "Daarom doe ik een stap terug en leg mijn functie als hoofdredacteur van het Brabants Dagblad neer."

'Welzijn redactie staat voorop'

Allard Besse, directeur van ADR Nieuwsmedia (de groep waartoe Brabants Dagblad behoort), zegt woensdagmiddag in een persbericht: "Carin laat hiermee zien dat zij het welzijn van de redactie en het Brabants Dagblad voorop zet. We zijn op verschillende manieren nagegaan waarom de samenwerking op de redactie stroef verliep. Verbeteracties hebben helaas nog niet het gewenste resultaat gebracht. Duidelijk is dat we verder moeten werken aan een meer open cultuur waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt."

Sinds het aantreden van de nieuwe hoofdredacteur Carin Smolders heerste er onrust op de redactie.