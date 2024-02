112-nieuws: brand in zinkfabriek • muur ingestort door storm

21.39

Op industrieterrein de Hurk in Eindhoven is vanavond een muur van een bedrijfspand ingestort door de harde wind van storm Louis. Het pand stond leeg en was al deels gesloopt. Een muur van zo’n vijftig meter lang waaide om en kwam op de naastgelegen straat terecht, ook vlogen gevelplaten los. De straat was bezaaid met brokstukken en puin. Er is niemand gewond toen de muur instortte. De brandweer is aanwezig om de situatie veilig te stellen en te beoordelen, maar hebben hulp van een gespecialiseerd bedrijf nodig om al het puin op te ruimen en de straat weer toegankelijk te krijgen.