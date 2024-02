Wegpiraat op de vlucht met drie kinderen op achterbank

Een man is woensdagavond met hoge snelheid gevlucht voor de politie in Helvoirt. Tijdens zijn vlucht haalde de man levensgevaarlijke capriolen uit, zo meldt de politie op Instagram. De man reed met snelheden van meer dan 200 kilometer per uur. Ook reed hij tegen het verkeer in. Na zijn aanhouding bleek dat er tijdens zijn dollemansrit drie jonge kinderen van onder de zes op zijn achterbank zaten.

De politie zag de man met hoge snelheid rijden op de N65 en gaf hem een stopteken. In plaats van te stoppen, gaf de man juist gas bij. "De bestuurder reed al gauw 150 kilometer per uur waar 80 is toegestaan", aldus de politie. De achtervolging werd ingezet en de man ging de snelweg op richting Den Bosch. Inmiddels reed de man meer dan 200 kilometer per uur.

"Dat er geen ongelukken zijn gebeurd is een wonder. Levensgevaarlijk!"