De gemeente heeft je huis weer getaxeerd: zo controleer je de waarde

Uiterlijk zaterdag valt hij in de bus bij iedere woningbezitter, de WOZ-waarde van het huis. Die waarde heeft invloed op de belastingen die je moet betalen. Dit levert ieder jaar weer de vraag op, klopt dit bedrag wel? Volgens de Vastelastenbond uit Eindhoven vertrouwt de woningbezitter de gemeente die de prijzen vaststelt, steeds minder. Dit is wat je kunt doen als je bezwaar wil maken.

Eerst even de feiten op een rij. Gemeenten moeten in de eerste acht weken van het jaar de WOZ-waarde bekendmaken. Zondag 25 februari is de uiterste datum. WOZ staat voor Waarde Onroerende Zaken. Dit gaat niet allen om huizen maar ook bedrijfspanden of garages. Om de waarde van je pand te bepalen vergelijkt de gemeente het met verkochte vergelijkbare gebouwen in de omgeving. Ook bouwjaar, oppervlakte en energieverbruik spelen een rol. De datumbepaling ligt altijd een jaar eerder op 1 januari.

Bij het betalen van belastingen wordt gekeken naar waarde van je bezittingen. Denk hierbij aan inkomstenbelasting, gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting. Een lagere WOZ-waarde kan je jaarlijks dus honderden euro's besparen. Vooral woningbezitters met een hoog inkomen merken dat in hun belasting.

Zelf checken

Iedereen die een WOZ-waarde krijgt kan het taxatieverslag online inzien door in te loggen op MijnOverheid.nl. In dat taxatieverslag staan onder meer de kenmerken van de woning en de waarde van verkochte woningen in de buurt. Via WOZ-waardeloket.nl kun je zelf gratis de waarde van je woning en andere panden bekijken en vergelijken op kenmerken.

Of de gemeente die WOZ-waarde een beetje goed inschat, wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer. Die kijkt hoe de gemeente de waarde bepaalt en welke gegevens daarbij gebruikt worden. Gemeenten die relatief veel bezwaren krijgen, worden extra in de gaten gehouden door de Waarderingskamer.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de waarde die de gemeente aan jouw huis toekent, kun je bezwaar maken. Dat kan zelf, via de website van de gemeente waar je een bezwaarformulier kunt vinden om in te vullen.

Er zijn ook speciale bureaus die voor burgers bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Die kosten de gemeenten veel geld, omdat ze de proceskosten moeten betalen als het bezwaar tegen de WOZ-waarde terecht blijkt. En dat kost honderden euro's per keer. Geld dat werd verdiend over de rug van de burger, zo vond de overheid, want die moest ook bij zo'n bureau nog zelf het bezwaarformulier invullen. Die vergoeding voor zulke bureaus is daarom nu verlaagd.

Dirk-Jan Wolfert van de consumentenorganisatie Vastelastenbond heeft daar gemengde gevoelens over. Steeds meer van die 'bezwaar-bureaus' verdwijnen en dat vindt hij een slechte zaak. Ondertussen heeft het feit dat gemeenten zo veel moesten betalen er ook voor gezorgd dat ze steeds beter opletten bij de taxatie van huizen, denkt hij.

En mocht je zelf bezwaar maken nu vooral te veel gedoe vinden: volgens de Vastelastenbond zijn veruit de meeste WOZ-waarden goed. "Dat is 80 tot 75 procent", zegt Wolfert.

En een te hoge waardebepaling kan ook een voordeel hebben. "Wie een huis koopt waarvan de WOZ-waarde te hoog is kan hierdoor soms gemakkelijker een hypotheek krijgen of korting op de rente", legt Wolfert uit. "Omdat de bank het financiële risico dan kleiner inschat."