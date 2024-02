DNA linkt Sydney na 10 jaar aan een overval, maar hij ontkent: cel geëist

Tegen de 46-jarige Sydney H. is donderdag 3 jaar cel geëist voor een overval in Eindhoven. Geen recente overval, maar eentje van tien jaar geleden. Op 5 maart 2014 zou hij een bedrijf aan de Achtseweg Noord in Eindhoven hebben overvallen en een medewerker (55) hebben neergestoken.

Op de late avond van 5 maart 2014, rond half twaalf, drong een gemaskerde man de kleedruimte van het bedrijf binnen. Het slachtoffer dacht eerst nog aan een grap, omdat het de dag na carnaval was, maar al snel kreeg hij door dat het de man met het kleurrijke masker ernst was.

De twee raakten in een worsteling en het slachtoffer werd in zijn rug gestoken met een flink vleesmes. Daarna werd hij versleept naar een andere ruimte en vastgebonden met tape. De overvaller wilde toegang tot de kluis waar dure edelmetalen in lagen. Maar het slachtoffer had geen sleutel en daarop vertrok de overvaller met diens auto.

Geen dader in beeld

De politie stelde wel sporen veilig, maar jarenlang was er geen dader in beeld. Tot er in 2020 een melding kwam uit Duitsland. Er was een DNA-match met ene Sydney H. die nu in München woonde. H. werd later overgeleverd aan Nederland en deze donderdag stond hij dan eindelijk voor de rechter.

Justitie weet zeker dat Sydney H de overvaller is. In het bedrijf is DNA gevonden op tape waarmee het slachtoffer is gekneveld. Ook in de auto van het slachtoffer is DNA van Sydney H. gevonden, op het stuur en op de versnellingspook.

Sydney verklaarde dat hij de overval een ‘zware zaak’ vindt, maar dat hij er niks mee te maken heeft. Sydney woonde in 2014 in Hoogeveen, op 200 kilometer van Eindhoven en verklaarde dat hij op 5 maart 2014 op een verjaardag was van zijn stiefdochter in Duitsland. En dus kon hij niet eens de dader zijn.

Volgens de advocaat van H. kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat Sydney wel de dader is. Zijn DNA is dan wel op verschillende plekken gevonden, maar dat kan nooit rechtstreeks door Sydney zijn achtergelaten. De overvaller had handschoenen aan, volgens het slachtoffer. En het DNA zat op de rug van een rol tape op een kast in de kleedruimte. Volgens de advocaat kan dat dan bijvoorbeeld via familie van Sydney in Eindhoven op een handschoen zijn beland en zo door de echte dader zijn afgegeven op de rol tape. Hetzelfde scenario geldt voor de sporen in de auto.

Alibi is niet waterdicht

Ook zou de overvaller accentloos Nederlands hebben gesproken en Sydney H. heeft duidelijk een Antilliaanse tongval. Sydney moet daarom worden vrijgesproken. Een sluitend alibi heeft H. overigens niet, omdat er geen enkele foto is van de verjaardag van de stiefdochter en familie en vrienden het zich ook weer anders herinneren.

De officier van justitie is wel overtuigd van het DNA-bewijs en wil dat H. drie jaar de cel in gaat voor deze ‘laffe en gewelddadige overval’. De vrouw van het slachtoffer sprak Sydney ook toe als dader. Haar man heeft tien jaar na dato nog steeds veel last van de overval. Behalve een litteken op de oorspronkelijk zeven centimeter diepe wond heeft hij ook mentaal nog steeds last van wat er toen op de late avond op zijn werk is gebeurd.

De uitspraak in deze zaak is op 7 maart.