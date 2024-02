Schelden en slaan: agressie bij vrouwen tijdens borstkankeronderzoek

Schelden, dreigen of zelfs een klap in het gezicht, een kleine groep vrouwen die meedoet aan het borstkankeronderzoek stelt zich agressief op. Carien van Peer werkt op een onderzoekslocatie in Breda en wordt dagelijks uitgescholden. Haar collega durfde na een dreigement wekenlang niet alleen naar buiten. “Net als in de rest van de maatschappij hebben wij last van de verharding.”

Medewerkers van een mobiele locatie in Schijndel worden uitgescholden voor onder andere Hitler en martelaar. En daar blijft het niet bij, een medewerkster heeft onlangs een klap in haar gezicht gekregen. Ze twijfelt door de agressie of ze nog wel wil werken bij het bevolkingsonderzoek.

"Ik begrijp dat het niet altijd leuk is om hier te komen.”

Alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen een oproep om vrijwillig mee te doen aan het onderzoek naar borstkanker. Carien van Peer werkt al 27 jaar bij het bevolkingsonderzoek. “Bij het onderzoek moeten twee foto’s per borst gemaakt worden”, legt ze in de onderzoekskamer uit. “Bij elke foto wordt de borst enkele seconden tussen twee platen geduwd.” Een gevoelig moment. “De vrouwen zijn gespannen en angstig, ik begrijp dat het niet altijd leuk is om hier te komen”, zegt ze. “Maar het schelden en dreigen komt wel binnen. Ik heb prachtig werk, ik doe echt iets voor de maatschappij. Maar dat zien helaas niet alle vrouwen zo.” Een klap heeft Carien nog nooit gehad, ze merkt wel dat vrouwen steeds mondiger worden. Marja Hurxkens is manager bij Bevolkingsonderzoek Nederland en vindt de agressie heel vervelend voor haar medewerkers. “Het is niet goed te keuren, maar dat is wel iets waarmee we moeten dealen. Zo is de maatschappij nu eenmaal.” Daarom geeft ze agressie en weerbaarheidstrainingen aan haar medewerkers.

“Ik sta echt heel dichtbij. Als iemand dan begint te schelden komt dat heel dreigend over.”

De extreme gevallen komen op haar bureau te liggen. “Een medewerkster hier is bijvoorbeeld zo heftig bedreigd dat ze wekenlang niet alleen naar buiten durfde. En op een mobiele locatie hebben we beveiligers moeten inzetten nadat een begeleider van een vrouw begon te dreigen.” Iemand die scheldt of bedreigt komt niet meteen op een zwarte lijst, zegt Hurxkens. “We nemen dan contact op met die cliënt, we laten dan weten dat dit geen gewenst gedrag is.” Het schelden en dreigen komt hard binnen, vertelt Carien. Vooral ook omdat ze tijdens het maken van een röntgenfoto’s tegen de patiënt aan staat. “Ik sta echt heel dichtbij. Als iemand dan begint te schelden komt dat heel dreigend over.” In de meeste gevallen lukt het om te de-escaleren. “Ik heb weleens gedacht om iemand de deur te wijzen. Maar ik probeer vooral de vrouwen duidelijk te maken dat ze hier vrijwillig zijn.” Carien heeft ondanks de agressie nog niet getwijfeld over haar baan. “Heel veel vrouwen zijn ook blij dat ze mogen komen. En ik hoop dat vrouwen ook echt blijven komen, het onderzoek is namelijk belangrijk. We weten dat het niet prettig is, maar doe lief voor elkaar, toon respect.” In een video wordt uitgelegd hoe het bevolkingsonderzoek naar borstkanker werkt: