Vier auto's in beslag genomen bij verkeerscontrole, 30.000 euro in geïnd

Tijdens een verkeerscontrole van politie, handhavers en de Belastingdienst, die van donderdagmiddag tot in de avond in de binnenstad van Helmond plaatsvond, is voor ruim 30.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. Vier auto's werden in beslag genomen.

Datzelfde gebeurde met een scooter. Daarmee kon veel harder worden gereden dan de maximumsnelheid en er zat een verkeerde kentekenplaat op. Vanwege deze gebreken had de bestuurder eerder al te horen gekregen dat er niet op deze scooter gereden mocht worden tot dit was aangepast. Zeven auto's maakten teveel lawaai. Deze bestuurders moeten de uitlaat van hun auto laten aanpassen. Daarnaast werden er 85 processen-verbaal uitgedeeld, onder meer vanwege: foutparkeren (21 keer)

het rijden door een rood verkeerslicht (8 keer)

het vasthouden van een telefoon tijdens het besturen van een voertuig (7 keer)

het rijden zonder rijbewijs (4 keer)

het rijden met een auto over een fietspad (3 keer) Scooterrijder gaat ervandoor

In de avond probeerde een scooterrijder te ontkomen aan de controle. Dit leidde tot een achtervolging door twee agenten te paard. Uiteindelijk gaf de scooterrijder de vluchtpoging op en besloot die de aanwijzingen van de agenten te paard op te volgen. Waarom de scooterrijder ervandoor wilde gaan, is niet bekendgemaakt.

Tijdens de verkeerscontrole werden 85 processen-verbaal uitgedeeld (foto: SQ Vision).

Bij de controle werden naast camera's, motoragenten en bikers ook paarden en drones ingezet (foto: SQ Vision).