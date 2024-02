Werkend drugslab midden in woonwijk: honderdduizenden pillen gevonden

In een drugslab in een huis aan de Bisschop Ophoviusstraat in Tilburg zijn donderdagmiddag honderdduizenden xtc-pillen gevonden. De pillen werden in het huis geproduceerd op het moment dat agenten binnenvielen. Een 39-jarige bewoner is aangehouden en zit nog vast.

Het huis ligt midden in een woonwijk. Het productieproces was op het moment van de inval in volle gang. In de woning lagen volgens de politie een 'groot aantal zakken met honderdduizenden xtc-pillen'. "Een gigantische hoeveelheid. Ook was er veel MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen, aanwezig", zo leest de politieverklaring. De politie doet verder onderzoek.

Foto: SQ Vision.