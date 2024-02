Vijftien jaar na vliegtuigcrash is Mustafa (41) een succesvol ondernemer

Mustafa Bahcecioglu (41) uit Roosendaal overleefde vijftien jaar geleden het ongeluk met het toestel van Turkish Airlines. Inmiddels is Mustafa succesvol ondernemer en razend populair als influencer @mr.fast19. Zijn leven na de crash beschouwt hij als een ‘mega-bonus’ waarin hij anderen graag laat meegenieten. “Ik ben dankbaar dat ik nog iedere dag papa mag zijn van mijn kinderen. Ik besef dat ik enorm veel geluk heb gehad.”

De Roosendaler gaat zo nu en dan alleen naar de gedenkplaats in het Noord-Hollandse Vijfhuizen, op een steenworp afstand van de landingsbaan. “Wanneer ik in de buurt ben, spring ik er altijd wel even langs, soms zelfs 's nachts. Het is telkens best emotioneel. Ik ben gelovig en deze plek geeft mij rust. Gewoon hier zijn is voor mij ook een stukje verwerking, denk ik.”

Mustafa praat niet graag over de ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. “Iedereen weet wel dat we iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. Thuis aan de eettafel hebben we het er eigenlijk ook nooit over. Je wilt er liever niet aan denken en het een plekje geven”, vertelt Mustafa.

Mustafa zat samen met zijn neef in het vliegtuig. Na de crash hielpen beiden verschillende passagiers uit hun benarde situatie. “Je ziet vaak in films dat mensen in zo’n situatie gaan schreeuwen maar het was muisstil. Pas toen ik buiten was en zag dat het toestel in drie stukken was gebroken, drong het tot mij door wat er gebeurd was. Ik mankeerde zelf niks, ik had niet eens een schrammetje.”

Mustafa laat even een stilte vallen wanneer hij het moment terug voor zijn geest haalt. “Dat beeld vergeet ik nooit meer. Ik zag iemand die uit het vliegtuig was geslingerd en door de klap vast was komen te zitten in de grond. Ik herinner me dat mijn neef een kindje onder een stoel vandaan haalde. Er was een vrouw die van de vleugel op mijn rug sprong, echt er gebeurde zoveel."

Hij vervolgt: “Het was op dat moment een kwestie van overleven waarbij we met z’n allen één waren. Er hing een kerosinelucht maar door de adrenaline heb je dat niet in de gaten. Je maakt onbewust een keuze en dan ga je handelen. Achteraf waren er veel mensen die ons bedankten.”