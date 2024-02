Chef-kok Jeroen reist rond op zoek naar het geheim van populaire gerechten

Van pekingeend tot paella, en van appeltaart tot shoarma. Chef-kok Jeroen van Oijen uit Waalwijk zoekt wereldwijd naar de beste recepten voor dit soort culinaire evergreens. Exact honderd recepten wil hij in kaart brengen en daarvoor reist hij regelmatig de hele wereld af. Voor de beste rendang ging hij bijvoorbeeld naar een plek op het Indonesische eiland Sumatra waar ze dagelijks tientallen kilo's van dit rundvleesgerecht maken. 'Chef on a mission', noemt hij het zelf. Hij vertelt er zondag over in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Lange tijd stond Jeroen van Oijen zelf als kok in de keuken. Hij deed bijvoorbeeld de catering in het stadion van PSV in Eindhoven. Later was hij medeoprichter van de site 'Gastronomix', een professionele receptendatabase waar tienduizenden chef-koks gebruik van maken. Maar Jeroen wilde toch weer meer zelf creëren en daarom bedacht hij 'Chef on a mission'.

En die chef reisde bijvoorbeeld naar Italië voor de beste risotto, naar Wenen voor de beste recept voor de wienerschitzel, en naar Boedapest voor goulash. Maar ook bestemmingen die je minder verwacht staan op zijn lijstje. Zo gaat hij naar New York op zoek naar het geheim achter de beste hotdog. Overal zoekt hij naar de mensen die zo'n gerecht al duizenden keren gemaakt hebben. En wat hij van die mensen leert wil hij overdragen in zijn kookboeken.

Zijn ideaal is om de komende jaren honderdduizend mensen te inspireren met kennis over die populaire gerechten. Er komt een serie van vijf kookboeken, waarvan het eerste met daarin twintig masterclasses al is verschenen met als titel 'Master the originals'.

Verder in KRAAK

Kunstenaar Bram Reijnders. Sinds deze week exposeert hij op de maan. Kunst van zijn hand ging in digitale vorm mee met de maanlander die Elon Musk naar de maan stuurde.

En Marilou Nillesen van het Brabants Historisch Informatiecentrum maakt een podcast over de geruchtmakende moord op de Tilburgse Marietje Kessels in het jaar 1900. Ze stuitte op een tot nu toe onbekend dossier dat een schat aan nieuwe informatie opleverde.

KRAAK wordt elke zondag om 12 uur live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.