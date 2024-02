Te veel katten, urinelucht en vuile kattenbakken: fokker wordt aangepakt

1/2 Een fokker in Stiphout moet mogelijk dokken, omdat hij teveel katten fokt in ongezonde omstandigheden.

Een kattenfokker in Stiphout wordt hard aangepakt omdat hij illegaal katten fokt. Ook de huisvesting van de katten en kittens is slecht: er zijn sterk vervuilde kattenbakken gevonden in het huis én in een caravan in de tuin. De fokker moet nu een eind te maken aan deze situatie. Anders moet 'ie flink gaan betalen.

Als de fokker de situatie niet verbetert, kan hij rekenen op dwangsommen van de gemeente Helmond, waar Stiphout onder valt, en van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID).

De illegale en dieronvriendelijke omstandigheden zijn naar buiten gebracht door House of Animals. Deze dierenwelzijnsorganisatie weet geregeld broodfokkers van honden en katten op te sporen. Volgens de organisatie verblijven er in het huis en in een caravan in de tuin 91 Brits kortharen, één van de populairste kortharige kattenrassen. Op beelden die zijn gemaakt met een verborgen camera, is te zien dat er inderdaad heel veel katten in het huis rondlopen.

De man uit Stiphout is niet voor commentaar bereikbaar. Op zijn site wordt vermeld dat zijn bedrijf in het bezit is van het Vakbekwaamheidsbewijs Houder van Honden en katten. Dit bewijs is wettelijk verplicht.

Sinds vorig jaar controles

De gemeente en de inspectie bevestigen dat er sinds vorig jaar verschillende controles worden gehouden op het bewuste adres. Volgens de gemeente is er sprake van een kattenfokkerij en -handel die in strijd is met het bestemmingsplan. De man mag als hobby slechts tien dieren houden. Mocht hij dat aantal vóór 1 april niet hebben teruggebracht, dan wordt hem een dwangsom opgelegd. De hoogte hiervan is onduidelijk.

Zelfs als hij zich aan die afspraak houdt, bestaat de kans dat de inspectie er nog gaat controleren en mogelijk dieren meeneemt. De LID heeft bij controles, eind vorig jaar, ook misstanden op het gebied van dierenwelzijn ontdekt. “Katten liepen door het hele huis en verbleven in kamers én in een caravan bij het huis van de fokker”, vertelt een woordvoerder. “Verder hebben we zowel in het huis als in de caravan sterk vervuilde kattenbakken gevonden en hing er een urine- en ammoniaklucht die voor mens én dier niet te harden is.”

Veel klachten

De zaak kwam aan het licht nadat House of Animals een groot aantal klachten had gekregen van gedupeerden van de fokker. In bijna alle gevallen werd gemeld dat de in Stiphout gekochte dieren last kregen van FIP. Het virus dat deze ziekte veroorzaakt, leidt tot een besmettelijke buikvliesontsteking die bijna altijd fataal afloopt.

House of Animals zegt dat ze ook heeft aangetoond dat de kattenfokker vorig jaar in acht maanden tijd minstens twintig nesten heeft gefokt. Met een gemiddelde prijs van 1000 euro per kat wordt gesproken van ‘overduidelijke broodfok’.

De inspectie adviseert mensen die dieren willen kopen, niet in zee te gaan met fokkers bij wie heel veel dieren worden ondergebracht. “Bij twijfel niet inhalen”, aldus de woordvoerder.