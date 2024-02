De zoetste herinneringen aan de Bossche Bol: 'Onthulde geslacht baby'

De Bossche Bol is jarig en daarom vroegen we naar de meest bijzondere herinneringen aan de Bossche lekkernij. Want of het leven nou gevierd wordt of er is een bakkie troost nodig, de Bossche Bol blijkt er altijd bij te zijn. En dat levert de mooiste en soms zelfs hilarische verhalen op.

Collin en zijn vriendin Elke uit Best onthulden zelfs het geslacht van hun eerste kindje met Bossche Bollen. Ze wisten zelf al dat het een jongetje zou worden en vroegen Jan de Groot om wat bollen te vullen met blauwe slagroom. “Dat zorgde voor hilarische taferelen”, vertelt Collin. “Mijn tante sneed de bollen aan en reageerde totaal niet. Toen zag mijn andere tante die blauwe room en schreeuwde ze: het is een jongen, het is een jongen!”, lacht Collin. “En mijn schoonmoeder dacht dat we de verkeerde bollen hadden, omdat ze ervan overtuigd was dat het een meisje werd.”

Marjan Hurkmans uit Drunen heeft een minder zoete herinnering aan de Bossche Bol. Haar collega’s hadden er speciaal voor haar een gehaald, maar de teleurstelling was groot bij de eerste hap. “In plaats van slagroom zat er tandpasta in”, vertelt Marjan weer gruwelend. “Ik proestte het uit. Dat is zo goor.” Of Marjan daarna ooit nog haar tanden in een Bossche Bol heeft durven zetten? “Jawel hoor. De Bossche Bol hoort bij onze familie en alles vieren we daarmee.”

Toen Luuk uit Asten zijn vriendin Michelle ten huwelijk ging vragen, ging hij eerst langs bij zijn schoonvader om haar hand te vragen. Om de meeste kans te maken nam hij Bossche Bollen mee, zijn favoriete gebakje. Verspreid over vier chocoladebollen stond geschreven ‘mag ik de hand van je dochter?’ “Mijn moeder werd emotioneel en mijn vader ging natuurlijk meteen overstag”, vertelt Michelle.

In het enthousiasme waren ze alleen wel even vergeten om een foto te maken. “Dus bestelde Luuk ze twee weken later nog een keer”, vertelt Michelle. “De bakker vond het wat dubieus. Die zaten blijkbaar al te gissen of Luuk twee vrouwen zou hebben”, lacht Michelle. “Maar ik was er wel blij mee, want nu kon ik tenminste ook mee eten.”