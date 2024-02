Soap rond 'burgemeesterslek' Den Bosch: raadslid vecht straf aan

De soap rond de 'burgemeesterslek' in Den Bosch heeft een vervolg gekregen. Sjef van Creij werd in 2019 veroordeeld voor het lekken van geheime informatie tijdens de keus voor de nieuwe burgemeester van Den Bosch. De naam van de nummer één kandidaat zou hij hebben gedeeld met voormalig wethouder en goede vriend Jos van Son. Tegenover de rechters van het Hof probeerde Van Creij zijn onschuld aan te tonen.

Hoe zat het ook alweer? In 2017 werd er een opvolger gezocht voor vertrekkend burgemeester Ton Rombouts. Sjef van Creij zat als fractievoorzitter van zijn partij gewoon ge-DREVEN in de vertrouwenscommissie. Die commissie voert de sollicitatiegesprekken met kandidaten.

Daardoor wist Van Creij dat Jan Hamming de nummer één kandidaat was voor de functie. Vertrouwelijke informatie die geheim moest blijven. Maar de zondag voor de bekendmaking van de nieuwe burgemeester zou het raadslid de naam toch hebben gelekt aan goede vriend, partijgenoten en wethouder in die tijd Jos van Son. Hij was zelf geen lid van de vertrouwenscommissie. Ook zou van Creij hint hebben gegeven over de politieke achtergrond van de gewenste kandidaat.

“Nee dat is niet gebeurd. Ik heb geen namen genoemd. Hij kwam juist met vier mogelijke namen. Ik en van Son werkten al jaren samen waardoor hij, denk ik, mij aan mijn gezicht kon zien dat de juiste ertussen zat”, zegt het raadslid vrijdag vanuit het verdachtenbankje.

Wel geeft hij toe dat hij 'op het randje' heeft gemanoeuvreerd over de politieke kleur van de beoogde burgemeester. Hij zou drie namen van fractievoorzitters hebben genoemd en gezegd: 'die zullen wel blij zijn dat hij burgemeester wordt.'

Werkstraf

In 2017 speelde Van Son de informatie door naar anderen, onder wie een journalist van het Brabants Dagblad en mede-wethouders. Uiteindelijk koos Jan Hamming om persoonlijke redenen niet voor de functie van burgemeester in Den Bosch, maar die van Zaanstad. Daardoor werd Jack Mikkers, de huidige burgemeester, uiteindelijk gekozen.

Maar dat maakte voor de rechter in 2019 niets uit om Van Creij tot 60 uur werkstraf, waarvan 20 uur voorwaardelijk te veroordelen. Van Son kreeg een werkstraf van 40 uur. Het Bossche raadslid ging in hoger beroep. De veroordeling is volgens Van Creij op basis van verkeerde argumenten gemaakt.

In de tussentijd zijn op zijn verzoek vier nieuwe getuigen gehoord. Jos van Son zit daar niet bij, want de oud-wethouder is inmiddels overleden. De verklaringen zijn op detail wisselend, maar volgend de advocaat-generaal is de rode draad van de verklaringen hetzelfde: iemand heeft de naam van de nummer een kandidaat genoemd, dan wel bevestigd. Daarmee staat volgens hem vast dat Van Son de namen heeft gekregen van een lid van de vertrouwenscommissie: Van Creij.

De advocaat generaal snapt de eerdere veroordeling van de werkstraf, maar houdt rekening met de lange tijd tussen het vonnis en het hoger beroep zit. Hij eist daarom hetzelfde als de officie van justitie tijdens de rechtszaak: een geldboete van 1000 euro. Om zo een punt te zetten achter de alsmaar voortdurende zaak. “Het geld zal geen probleem zijn. Maar liever niet”, zegt de Bosschenaar lachend. Hij hoopt op vrijspraak.

Over twee weken doet het gerechtshof uitspraak.