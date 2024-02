Sparen, ruilen en verzamelen: dit bedrijf zit achter de plakplaatjes

Plaatjes verzamelen van de plaatselijke sportclub of de geschiedenis van een stad of dorp: het is een ware rage bij lokale supermarkten. En die plaatjes? Die komen van de Local Loyalty Group uit Breda. "De reuring die ontstaat is ongekend", vertelt Roy Spitters.

Wekenlang sparen, ruilen in de winkel of op sociale media en vervolgens het verzamelalbum volplakken. Mensen in Den Bosch waren er de afgelopen weken druk mee. Bij meerdere supermarkten in de gemeente konden mensen plaatjes sparen om hun verzamelalbum over de geschiedenis van Den Bosch te vullen. Hoe komt het dat deze acties zo goed aanslaan? "Het is heel laagdrempelig", legt Spitters uit. "Mensen hoeven alleen maar boodschappen te doen om de plaatjes te verzamelen." Maar de acties gaan verder dan enkel het sparen in de lokale supermarkt. Spitters: "Iedereen doet heel veel om elkaar aan die stickers te helpen. Mensen zijn constant aan het ruilen. Ze gaan bij elkaar langs. Ze hebben echt het gevoel: hier kom ik vandaan en daar ben ik trots op."

"Het is echt een rage geworden."

Dat merkt ook Wesley van Oort, bedrijfsleider bij één van de Jumbo-supermarkten in Den Bosch waar de plaatjes verkrijgbaar zijn. "Alleen al in onze winkel hebben we ruim 3.000 boeken uitgedeeld. Over heel Den Bosch zijn er al 3,5 miljoen plaatjes uitgegeven. Het is echt een rage geworden." Volgens Van Oort gaat zo'n actie na verloop van tijd steeds meer leven bij klanten. "Je ziet echt van alles ontstaan. Mensen wachten bij de kassa om anderen te vragen naar plaatjes. Er zijn Facebookpagina's opgericht. Het leeft echt enorm." Ini Jonkergouw is één van de enthousiaste verzamelaars. Ze loopt de winkel dagelijks even binnen en heeft al vier boeken bij elkaar gespaard. "Ik doe het samen met mijn schoondochter."

"Ik ben weduwe en dit is een fijne afleiding."

Waarom ze mee spaart? "Ik vind het echt prachtig om te verzamelen. Ik ben weduwe en dit is een fijne afleiding. We ruilen veel en helpen anderen ook aan plaatjes. Ik zoek nu bijvoorbeeld nog nummer 115 voor iemand. Ik had 151 gevonden, maar toen bleek dat het 115 moest zijn."